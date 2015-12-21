Порошенко о европейском выборе Украины: это не дело Кремля

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина не будет спрашивать у властей Российской Федерации в каком векторе ей развиваться.

Об этом он сообщил в интервью одному из украинских телеканалов, пишет УНИАН.

В то же время политик подчеркнул, что евроинтеграция стала национальной идеей, которая объединила Украину.

"Наша позиция совершенно четкая — мы свой евроинтеграционный выбор будем согласовывать исключительно с украинским народом, и это не дело Кремля, и никто не собирается у них спрашивать ни разрешения, ни консультироваться с ним", — отметил Порошенко.

По словам главы государства, он очень гордится тем, что наша страна "объединена, как никогда, и уровень поддержки и евроинтеграционных, и евроатлантических устремлений является сегодня очень высоким".

"Первая реакция на введение идентификационных карточек со стороны РФ: "Это с нами не согласовано"… Так же, как это происходит и с введением зоны свободной торговли между Украиной и ЕС. Они все хотели, чтобы мы у них разрешения спрашивали", — подчеркнул Президент.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что 21 декабря Евросоюз официально объявит о решении продлить введенные против Российской Федерации санкции до 31 июля следующего года.