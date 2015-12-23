У Порошенко рассказали, как боевики доказывают Кремлю свою нужность: карта зоны АТО

В понедельник, 22 декабря, и в начале следующих суток в зоне АТО на Донбассе боевики нарушали предусмотренный Минскими соглашениями "режим тишины", открывая огонь из разного оружия.

Об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации Президента по вопросам спецоперации полковник Андрей Лысенко, говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

По его словам, такие действия террористов свидетельствуют о том, что они не хотя мирного урегулирования конфликта, чтобы доказать свою нужность Кремлю.

"На Луганском направлении вчера зафиксировано два эпизода нарушения "тишины" наемниками — в Счастье и Крымском. В обоих случаях противник применил стрелковое оружие", — добавил полковник.

На Донецком направлении вблизи Луганского, в районе Горловской агломерации и донецкого аэропорта продолжаются боевые действия низкой интенсивности. Наибольшее количество обстрелов зафиксировано в первом населенном пункте, Зайцево, Новгородском и Песках.

На Мариупольском направлении замечена серия вражеских обстрелов в Красногоровке и Марьинке. "При этом противник использовал стрелковое оружие, и огонь был прицельным", — сказал Лысенко, подчеркнув, что на этом же участке фронта зафиксировано несколько атак из гранатомета.

"В Талаковке произошло боестолкновение сил АТО с оккупантами. Также враг выпустил одну мину из 82-мм миномета. В Широкино произошла кратковременная перестрелка", — сообщил спикер Администрации Президента по вопросам спецоперации.

Также он рассказал, что под огнем боевиков оказываются не только украинские военные, но и мирные жители. "Вчера вражеский снайпер выстрелил в грудь мужчине в Марьинке. Он был срочно госпитализирован в больницу в городе Курахово", — заявил полковник.

Кроме того, силовик рассказал, что в течение прошедших суток в результате боевых действий на востоке украинского государства погибших среди военнослужащих страны нет, однако двое бойцов получили ранения.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке нашей страны может быть сорван из-за агрессии боевиков.

Карта: mediarnbo.org