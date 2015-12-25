Астролог намекнул Путину, когда опасаться дворцового переворота

Президент РФ Владимир Путин должен опасаться критического для него 2017 года, когда российские спецслужбы могут устроить дворцовый переворот.

Об этом астролог Влад Росс рассказал на чате в "Главреде".

По мнению знатока звезд, Путину в 2016 году ничего не грозит, поскольку он — Весы, а планета счастья и удачи — Юпитер входит именно в этот знак Зодиака. "Первая половина года может быть не столь благоприятна для него, а вторая благоприятна, в частности, чтобы избавиться от многих санкций, наложенных Европой. Но крайне критичным для Путина будет 2017 год, поскольку именно в этом году будет то же самое солнечное затмение, на котором он пришел к власти 9 августа в 1999 году, когда был избран приемником Ельцина", — говорит он.

"Считается, если в затмение человек приходит к власти, то на том же затмении он и уходит (саросный цикл 18 лет). Если отсчитать от 1999 года 18 лет, то точно получаем 2017-й, тем более это будет год Верблюда по Зороастрийскому календарю, цикл которого 32 года. Если вспомнить историю, то в год Верблюда, в 1921 году, Ленин был отстранен Сталиным от власти и полностью впал в маразм. Этот цикл часто происходит весной. В марте через 32 года 1953 года благодаря заговору врачей был устранен Сталин — его отравили и выжидали несколько дней, чтобы он умер. Прибавляем 32 года — получаем смерть последнего генсека Черненко в 1985 году и приход к власти Горбачева, который в итоге разрушил СССР. То есть этот 32-летний цикл работает, и почему-то всегда он происходит весной, в марте месяце", — заметил Росс.

"Если мы прибавим к 1985-му 32 года, то получаем искомый 2017 год, когда спецслужбы России, ФСБ могут устроить дворцовый переворот и тем самым свергнуть Путина. Поскольку каждые 32 года в России коренным образом меняется вектор направления власти. С этим я хочу заранее поздравить украинцев — дай Бог, чтобы это было так", — резюмировал астролог.

Напомним, ранее астролог предсказал России распад на три части, при этом он не исключил, что Европейская часть российского государства может даже примкнуть к Украине.