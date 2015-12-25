Гройсман считает, что Раде пора начать переформатирование Кабмина

Спикер Верховной Рады Украины Владимир Гройсман считает, что правительству нужны кадровые изменения, добавив, что знает, о ком именно может идти речь, но отказался называть фамилии.

Об этом он заявил на брифинге в ВР, пишет Укринформ.

"Пока такой дискуссии в коалиции нет (о кадровых перестановках в правительстве — ред.). Но переформатирование правительства, наполнение его качественными кадрами, я считаю, сегодня актуально. Есть направления, в которых нет существенного прогресса, и это чувствуют люди", —сказал Гройсман.

По его словам, сейчас будут очередные испытания "для формирования профессиональной команды, чтобы преодолевать вызовы".

Напомним, в ночь на 25 декабря, Верховная Рада приняла за основу и в целом проект закона о госбюджете на 2016 год с дефицитом 3,7% ВВП и доходами 595 млрд грн.

Ранее глава фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко заявил, что Рада сменит некоторых министров и пойдет спокойно праздновать Новый год.

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