Боевики дерзко обстреляли поселок под Мариуполем: есть жертвы среди мирных жителей

Под Мариуполем пророссийские боевики обстреляли поселок Водяное, расположенный в так называемой "серой зоне".

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

"Сегодня около 12.00 бандиты пророссийских незаконных вооруженных формирований обстреляли н.п. Водяное, расположенный в так называемой "серой зоне" недалеко от Мариуполя. Обстрел бандиты совершили из 82-мм минометов с контролируемой ими части поселка Широкино.

Всего на территории и окрестностях Водяного упали и разорвались 5 мин. Возможные жертвы среди местных жителей, большинство из которых поддерживают целостность Украины, уточняются", — отмечается в сообщении.

В пресс-центре также отметили, что такие действия кремлевских наемников являются продолжением дерзких провокаций, которые захватчики на днях инициировали на Мариупольском направлении, войдя в Коминтерново.

"Таким образом, пророссийские гибридные бандформирования в очередной раз пренебрегли безопасностью мирных жителей и в очередной раз пытаются обвинить подразделения сил АТО в совершении этого преступления.

Позиция руководства АТО остается непоколебимой. В соответствии с Минскими договоренностями, украинские подразделения, привлеченные к проведению операции, обязаны соблюдать режим "полной тишины" и строго выполняют эти требования", — отметили в штабе.

Напомним, ранее в Главном управлении разведки Минобороны заявили, что боевики продолжают попытки расширить границы оккупированных территорий на востоке Украины за счет захвата населенных пунктов в так называемой "серой зоне".