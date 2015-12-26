В штабе АТО предупредили: в Коминтерново боевики устраивают очередные "маски-шоу"

Боевики продолжают вводить в заблуждение специальную мониторинговую миссию ОБСЕ и все больше расшатывают ситуацию в зоне АТО в районе Коминтерново, что под Мариуполем.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"В поселке Коминтерново, в которое вчера снова вернулись пророссийские незаконные вооруженные формирования, готовится очередное пропагандистское шоу.

По нашей информации, сегодня утром, 26 декабря, там находятся так называемые "руководители ДНР", а средства массовой дезинформации этой террористической организации уже успели соврать, что якобы вчера силы АТО обстреляли Коминтерново и Водяное, расположенного 2,5 км южнее, из минометов", — отмечается в сообщении.

По информации штаба, в Коминтерново специально для российских журналистов, представителей СЦКК и СММ ОБСЕ готовят инсинуации, с целью дискредитации Вооруженных сил Украины.

"Боевики снова временно выводят из населенного пункта технику и тяжелое вооружение, ведется работа с местным населением, готовятся соответствующие заявления об осуществлении, якобы украинскими военными, обстрелов населенного пункта, грабежей и насильственных действий в отношении местного населения", — отмечается в сообщении.

Кроме того, на дороге, соединяющей Коминтерново с Мариуполем, незаконные бандформирования установили блокпост и никого не выпускают из поселка.

Напомним, ранее глава Минобороны Степан полторак заявил, что боевики развернули в Коминтерново бурную деятельность, провоцировали постоянно ВСУ.