Дело Корбана: cуд частично удовлетворил ходатайство адвокатов об медэкспертизе

В субботу, 26 декабря, в Киеве суд частично удовлетворил ходатайство адвокатов лидера партии УКРОП Геннадия Корбана об обеспечении медэкспертизы.

Об этом пишет УНИАН.

В то же время агентство уточнило, что дело политика рассматривает Днепровский райсуд столицы.

"…в заседании объявлен перерыв до 20:30", — добавили журналисты.

Напомним, Днепровский райсуд Киева рассматривает ходатайство прокуратуры относительно изменения меры пресечения Геннадию Корбану с домашнего ареста на содержание под стражей, политик в нем принимает участие.