Дело Корбана: заседание суда перенесли на завтра

В субботу, 26 декабря, Днепровский райсуд Киева перенес на воскресение рассмотрение ходатайства прокуратуры об изменении меры пресечения лидеру партии УКРОП Геннадию Корбану.

Об этом пишет УНИАН.

В то же время агентство уточнило, что соответствующее решение принял судья Николай Чаус.

"Судебное заседание начнется завтра (27 декабря — ред.) в 9:30", — отметили журналисты.

По их данным, сторона обвинения не смогла выполнить предыдущее решение суда относительно обеспечения безотлагательного судебно-медицинского обследования состояния здоровья Корбана, которого на заседание суда привезли из института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова.

"Прокуроры не смогли предоставить документы, касающиеся обследования, а врачи института отсутствовали по состоянию на момент возобновления заседания суда — в 20:30", — добавило агентство.

Позже один из адвокатов активиста заявил, что у лидера партии УКРОП произошла смена синусового ритма сердца, он находится под кислородной маской в автомобиле скорой помощи, который везет его из суда в институт им. Амосова.

Напомним, ранее сообщалось, что Днепровский районный суд Киева рассматривал ходатайство прокуратуры относительно изменения меры пресечения Геннадию Корбану с домашнего ареста на содержание под стражей, политик в нем принимал участие.