Назван эпицентр боевых действий на Донбассе: карта зоны АТО

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе террористы нарушали "режим тишины", эпицентром боевых действий были северные и западные окраины оккупированного города Горловка Донецкой области.

Об этом на брифинге сообщил представитель Администрации Президента по вопросам спецоперации полковник Александр Мотузяник, говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время военнослужащий уточнил, что 26 декабря боевики из разного оружия обстреливали позиции силовиков в районе Зайцевой и Майорска.

"Из крайних западных пригородов Горловки бандформирования открывали огонь по позициям сил АТО вблизи Новгородского. Огонь велся в темное время суток. При этом, наряду со стрелковым оружием, применялось вооружение БМП и минометы", — отметил силовик.

По его данным, это же оружие боевики применяли вблизи Троицкого и Новоселовки, что к западу от города. "Вражеский огонь велся в темное время суток с целью скрыть эти преступления", — добавил полковник.

Кроме того, враг продолжил осуществлять вооруженные провокации в районе Светлодарской дуги. В частности, вблизи поселка Луганское он семь раз открывал неприцельный огонь из стрелкового оружия в сторону украинских позиций.

Между тем на западных окраинах захвачнного Донецка обстановка не меняется, вражеские обстрелы продолжаются по всей линии фронта от Авдеевки до района донецкого аэропорта, там ротивник применяет в основном гранатометы и стрелковое оружие.

"Единственным случаем использования минометов был вчерашний обстрел украинских рубежей обороны в районе поселка Пески после захода солнца", — сообщил представитель Администрации Президента.

На Мариупольском направлении неспокойно в течение суток было вблизи Марьинки, где боевики вели прицельный огонь по нашим позициям из ручных и станковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

Напомним, ранее Александр Мотузяник заявил, что в течение минувших суток в зоне спецоперации на востоке Украины в результате боевых действий погиб один украинский военнослужащий, а трое бойцов получили ранения.

Карта: mediarnbo.org