Порошенко подписал закон о госбюджете на 2016 год

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "О Государственном бюджете Украины на 2016 год".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

"Реформа государственной службы в значительной степени определяет успех и других реформ, результаты которых напрямую зависят от качества управленческих решений государственных органов", — отметил президент.

Подписывая этот закон, глава государства отметил: "Эта реформа должна обеспечить новое качество государственной службы в соответствии с лучшей европейской практикой, установить правовые и организационные основы этой службы как профессиональной, политически беспристрастной деятельности на благо государства и общества. При этом гражданам Украины гарантируется право равного доступа к государственной службе".

Порошенко также отметил, что этот Закон является одним из важных результатов выполнения положений коалиционного соглашения участников коалиции депутатских фракций Верховной Рады Украины VIII созыва и правительственного Плана мероприятий по имплементации положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и учитывает прогрессивные отечественные наработки и успешный опыт реформ в европейских странах, прежде всего Республике Польша.

Закон предусматривает следующие реформаторские новации: вступление на все должности государственной службы будет происходить только по конкурсу на основе личных качеств и достижений кандидатов на должности, исключаются любые коррупционные механизмы при поступлении и прохождении государственной службы, государственная служба станет деполитизированной, устанавливается прозрачная модель оплаты труда, что разработана с учетом лучшего европейского опыта, вводится компетентностная модель управления человеческими ресурсами, оценка результатов работы государственных служащих, их карьерная мотивация, повышаются квалификационные требования.

Президент также отметил, что после подписания Закона Парламент, Правительство, профессиональные общественные организации, экспертная среда будут нести общую ответственность за проведение его норм, подготовку и принятие необходимых законодательных и подзаконных актов.

В то же время, глава государства также отметил, что работа над этим Законом стала хорошим примером консолидации усилий законодательной, исполнительной ветвей власти, общественности, экспертов для достижения общей цели реформирования государственной службы.

Принятие Закона является одним из условий выполнения Украиной Соглашения о финансировании контракта для Украины по развитию государства, подписанного 13 мая 2014 года в г.Брюссель, в соответствии с которым осуществляется поддержка реформ в Украине со стороны ЕС, в частности по направлению реформирования системы государственного управления. Эта поддержка предусматривает, в том числе и направление части ее средств на оплату труда государственных служащих, привлеченных к подготовке и осуществлению реформ в Украине, подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что документ был принят Верховной Радой 25 декабря.

Напомним, как ранее писал "Главред", в главной смете страны на 2016 год предусмотрено увеличение расходов на оборону и найдены средства на борьбу с коррупцией.