Порошенко поздравил Украину с Новым годом: опубликовано видео

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым годом и обратился к народу с традиционным приветствием.

"Дорогие, родные украинцы! Пятнадцатый год XXI века уходит в историю.

Мы выстояли и сохранили страну. Стали не только старше, но и мудрее и сильнее ... А главное — еще более едиными как народ, украинский народ.

И как никогда сильно чувствуем плечо друг друга, биение сердец и даже ход мыслей. Мир и покой, свобода и независимость, благополучие и единство — вот главные стремление каждого украинце.

И за то, что сегодняшний праздник стал возможным, поклонимося прежде всего славным украинским воинам. Тем, кто сейчас не по теплым праздничным столом, а в холодном зимнем окопе. Кто не с бокалом в руке, а с автоматом наготове.

Героям — слава!

Если совместными усилиями наших Вооруженных Сил, волонтеров, работников "оборонки", дипломатов и международных партнеров сделаем невозможным полномасштабное наступление России ...; если не дадим внешнему врагу подорвать нас изнутри политическими распрями, то в следующем году каждый из нас сможет сказать: худшее — позади.

И символично, что именно в канун праздников мы завоевали несколько важных решений Евросоюза. В следующем году упадет бумажная занавес между Украиной и Евросоюзом. Граждане нашего государства смогут свободно посещать Европу как по делам, так и для отдыха, гуманитарного обмена.

Движение по этой дороге обязательно должно быть двусторонним. Объединение с Европой требует преодоления коррупции. Все предпосылки для такой борьбы мы уже обеспечили. Открыли принципиально новые и политически независимые антикоррупционные органы. В них по конкурсу пришли люди с новыми ценностями. Пришли, чтобы работать под пристальным наблюдением гражданского общества...

С первого января начинает действовать углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли с Евросоюзом. За несколько лет мы компенсируем колоссальные убытки, которые нанесла Украине Россия. Ведь закрытие Москвой рынков для украинских товаров и украинских производителей, мощная экономическая агрессия — еще одна составляющая гибридной войны против нас.

Не взяли военным штурмом — пытаются задушить экономически и подорвать социально. Но ничего у них не получится!

Дорогие украинцы!

В будущее мы смотрим с надеждой и оптимизмом.

Я желаю, чтобы в здоровье,

В мире, с братскою любовью,

Наше время шло отныне.

Искреннему труду Бог поможет!

Все, что нужно, дай вам Боже!

Эти слова Ивана Франко не оставляют сомнения, что все у нас будет хорошо!

Украина будет европейской, сильной, единой!

С Новым годом!

Мира, счастья и достатка!

Слава Украине!", — сказал Президент Украины.

Видео: Адміністрація Президента України.