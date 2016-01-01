Начала действовать зона свободной торговли между Украиной и Евросоюзом

1 января 2016, 10:30

Председательство в Европейском Союзе на полгода перешло от Люксембурга к Нидерландам.

Начала действовать ЗСТ между Украиной и ЕС

С 1 января началось временное применение Соглашения об ассоциации Украина-ЕС в части углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

Вместе с тем, председательство в Европейском Союзе на полгода перешло от Люксембурга к Нидерландам. Украина — на повестке дня, пишет УНИАН.

По словам источника в голландском президентстве, Украина будет в фокусе в связи с предстоящим референдумом относительно Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, который в Нидерландах запланирован на 6 апреля, в связи с вопросом относительно будущего санкций для России и в связи с предстоящим рассмотрением Советом ЕС предложения Европейской Комиссии внести Украину и Грузию в список стран, на которых распространяется безвизовый режим со странами Шенгена.

Говоря о предстоящем референдуме, собеседник агентства констатировал, что сейчас никто не сможет предсказать возможные результаты. "Правительство поддерживает Соглашение об ассоциации, но специальной кампании по этому поводу проводить не будет. Наш премьер (Марк Рютте) также не является человеком, который занимается агитацией, но при случае и в прессе мы всегда объясняем, почему мы поддерживаем Соглашение с Украиной: во-первых, это из-за возможности в сфере торговли, а во-вторых, это поможет Украине быть более стабильной страной", — рассказал он.

По словам источника, украинский вопрос будет в фокусе в апреле, когда правительство будет "говорить с парламентом страны" относительно Соглашения об ассоциации. "Парламент будет обсуждать результаты референдума, но он носит рекомендательный характер", — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, будет ли учтен результат референдума в случае, если он будет не в пользу Соглашения об ассоциации, источник отметил, что явка в 30% является "очень высокой цифрой". (По нидерландскому законодательству, для того, чтобы референдум был признан состоявшимся, явка должна составить 30%, а результативным в случае, если проголосует половина, то есть 15% от всего населения страны, которое имеет право голоса — УНИАН) "Одно дело — поддержать обращение в Интернете (обращение о проведении референдума набрало необходимое количество подписей в Интернете), а другое — прийти и действительно проголосовать", — подчеркнул собеседник агентства.

По поводу позиции Нидерландов относительно будущего санкций ЕС для России, источник отметил, что соответствующее обсуждение начнется только в конце президентства — в конце мая — начале июня, ведь недавно ЕС принял решение продолжить меры предосторожности для России до июля следующего года. "Мы должны занять нейтральную позицию, чтобы незаангажированно провести обсуждение", —сказал он, добавив, что дальнейшие санкции зависят от выполнения Минских договоренностей.

Отвечая на вопрос, когда именно президентство включит в повестку дня Совета ЕС предложение Еврокомиссии внести в перечень стран, с которыми существует безвизовый режим, Украину и Грузию, собеседник агентства указал, что это зависит от того, как быстро ЕК представит законодательное предложение внести поправку в законодательный акт (номер 539/2001). Затем этот вопрос будет обсуждаться на уровне рабочей группы с последующим обсуждением на уровне постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER) и после этого — на заседании Совета ЕС по внутренним делам. "Мы запланировали шесть заседаний, то есть, каждый месяц, пять из которых —формальные, одно — неформальное. Но сейчас сложно сказать, на каком именно заседании это произойдет", —отметил собеседник агентства.

С первого января этого года также началось временное применение углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.

Напомним, ранее сообщалось, что в Еврокомиссии объяснили украинцам плюсы от создания ЗСТ.

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Евросоюз Украина ассоциация ЗСТ
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