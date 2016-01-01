Украина приступила к выполнению обязанностей непостоянного члена Совбеза ООН

С 1 января 2016 года Украина официально приступила к выполнению своих обязанностей в качестве непостоянного члена в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций.

В представительстве Украины при ООН выразили благодарность всем странам за поддержку кандидатуры Украины, передает УНИАН.

"Готовы тесно сотрудничать для глобального мира и безопасности", — отметили в представительстве.

В Совет Безопасности входят 15 членов: 5 постоянных, имеющих право вето, и 10 непостоянных.

К постоянным относятся Франция, Великобритания, США, Китай и Российская Федерация, а к непостоянным - Украина, Ангола, Египет, Япония, Малайзия, Новая Зеландия, Сенегал, Испания, Уругвай и Венесуэла.

Отмечается, что 15 октября 2015 года Украину выбрали непостоянным членом Совета безопасности Организации Объединенных Наций на 2016-2017 годы.

Представителем Украины в ООН будет Владимир Ельченко, сменивший на этом посту Юрия Сергеева.

Напомним, ранее сообщалось, что в ООН назвали количество погибших в результате боевых действий на Донбассе.