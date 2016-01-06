У Порошенко раскрыли, где боевики примерно соблюдали перемирие: карта зоны АТО

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе боевые действия велись на Донецком направлении, а на Луганском и Мариупольском — террористы примерно соблюдали перемирие.

Об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации Президента по вопросам спецоперации полковник Андрей Лысенко, говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время он уточнил, что за указанный период ни один украинский военный не погиб и не был ранен.

"На Донецком направлении вблизи поселка Луганское наемники в течение суток использовал крупнокалиберные пулеметы", — отметил полковник.

Также в окрестностях захваченной Горловки враг эпизодически нарушали "режим тишины" в течение суток, используя стрелковое оружие и станковые противотанковые гранатометы, а поздно вечером выпустили восемь минометных мин по укреплениям силовиков возле Майорска.

"Вчера (5 января — ред.) несколько уменьшилась интенсивность вражеских обстрелов украинских позиций вблизи донецкого аэропорта. В течение суток там зафиксировано четыре вражеских вооруженных провокации", — добавил Лысенко.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке нашей страны может быть сорван из-за агрессии боевиков.

Карта: mediarnbo.org