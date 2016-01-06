Партизаны Горловки объяснили, почему боевики боятся наступления украинской армии

Боевики "Донецкой народной республики" боятся наступления сил АТО, поскольку их собственная техника пребывает в плачевном состоянии, а горючее разворовывается.

Об этом со ссылкой на свои разведданные украинские патриоты сообщают в паблике "Нова Горлівка" в Facebook.

"Жалобы в штаб по поводу невозможности обуздать уголовно-наркоманско-бухую "армию" зашкаливают. Если в Луганской области всё боле-менее ещё контролируется, то в Донецкой объединить до сих пор не представляется возможным", — рассказывают партизаны.

"Реально боятся наступления ВСУ, так как оборона просто не выдержит, даже усиленная регулярной армией РФ. Возможно, поэтому вдоль границы РФ на донецко-луганском направлении построена и находится в полной боевой готовности оборонительная линия", — сообщают патриоты.

По их словам, на Донбасс входят новые оперативно-тактические группы ВС РФ, отрабатывают комплексные задачи и уходят, при этом не контактируя с местными боевиками: "Со всем "своим" зашли, отработали (без боестолкновений) и ушли".

"Разговоры о каком-либо наступлении со стороны "армии ЛДНР" даже не фейк. Техника находится в ужасно-плачевном состоянии, запчасти отсутствуют, топливо разворовывается. Продаётся, в общем, всё", — резюмировали партизаны.

Напомним, ранее "Главред" сообщал, что партизаны Горловки заметили перемены к лучшему, а война может закончиться в мае.