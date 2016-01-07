Ситуация в АТО ухудшается, боевики накопили бронетехнику и вооружение на нескольких направлениях

7 января 2016, 16:54

В Минобороны отметили, что обстановка вдоль линии разграничения в зоне АТО существенно обострилась и ухудшается.

Бронетехника боевиков на Донбассе, иллюстрация

 В зоне АТО на Донбассе, боевики накопили бронетехнику и вооружение на нескольких направлениях в зоне проведения антитеррористической операции, что свидетельствует об их намерении начать массированные провокационные действия против украинских военнослужащих.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, обстановка вдоль линии разграничения сторон в зоне АТО существенно обострилась и имеет тенденцию к ухудшению, пишет УНИАН

"Сочельник принес рекордное количество обстрелов с начала 2016 года. Все попытки остановить дерзкие провокации боевиков через представителей российской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) были напрасными", - говорится в сообщении.

При таких условиях руководитель украинской стороны СЦКК обратился к руководству донецкого офиса специальной мониторинговой миссии ОБСЕ "с призывом довести до "руководства" отдельных районов Донецкой области, что украинская сторона не собирается оставлять безнаказанными циничные провокационные обстрелы позиций военнослужащих Вооруженных сил Украины" и в случае продолжения боевиками огня будет вынуждена использовать все имеющиеся средства для обезвреживания огневых точек противника. Отмечается, что лишь после такого предупреждения огонь боевиков удалось остановить.

"В то же время пророссийские боевики не отказались от намерений дальнейших вооруженных провокаций. По имеющейся информации, на утро 7 января незаконные вооруженные формирования осуществили существенное накопление бронированной техники и вооружения на нескольких направлениях, что свидетельствует об их намерениях начать массированные провокационные действия против украинских военнослужащих с применением танков и артиллерийских систем, которые, в соответствии с Минскими договоренностями, должны бы быть давно отведены от линии разграничения", - заявило Минобороны.

Исходя из сложившейся ситуации, руководитель украинской стороны СЦКК был вынужден предупредить представителей российской стороны СЦКК и СММ ОБСЕ, что ни одна массированная вооруженная провокация боевиков незаконных вооруженных формирований не останется без адекватного ответа подразделений Вооруженных Сил Украины с применением всех необходимых видов вооружения.

"Боевики должны понять, что руководство ВС Украины не позволит им безнаказанно совершать провокационные обстрелы украинских позиций и подвергать риску жизни наших военнослужащих и мирных жителей. Вся ответственность за обострение ситуации и дальнейшую эскалацию вооруженного конфликта будет возложена на так называемых "руководителей" ОРДО/ОРЛО и их российских спонсоров", — подчеркнули в Минобороны.

Как сообщалось, по данным штаба ГО, в рождественскую ночь боевики в зоне АТО 51 раз обстреляли позиции украинских бойцов.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
АТО Донбасс боевики ВСУ Минобороны бронетехника
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
16:05
Десять лет спустя: с чего начиналась российско-украинская война
16:03
Лауреат Нобелевской премии родом из Украины попала в базу "Миротворца"
16:00
Сестра Ким Кардашьян на съемках "засветила" голые прелести: опубликовано видео Видео
15:41
На Донбассе боевики "ДНР" избили и закопали живьем российского "ихтамнета"- разведка
15:29
Синоптик предупредила об усилении жары в Украине: названа дата Видео
15:08
Константину Меладзе запретили въезд в страны Евросоюза — СМИ
15:07
Савченко решила засудить Генпрокуратуру за "порочащую информацию"
14:56
Порошенко решил немножко помочь России мнение
14:43
"Путин — х*йло". В Чехии фанаты “Динамо” передали “привет” президенту РФ, опубликовано видео Видео
14:40
"Шкура. Пара-рам-пам". Лободу подняли на смех из-за фото в шубе и "леопардовом" костюме
14:30
День трех восьмерок 8.08.2018: что нужно успеть в этот день Видео
14:13
Синоптики предупредили о ливнях в августе
13:56
Смертельный секс. Мужчина задушил юную любовницу после интима
13:43
Доля импорта в Украину угля из России достигла максимума за четыре года
13:30
СМИ узнали о состоянии выписанного из больницы Кобзона
13:26
«Выстрелили в спину»: Госпогранслужба сообщила о вооруженном нападении на украинского пограничника
13:13
Филипп Киркоров собрался летать в Крыму на вертолете в перьях, опубликовано фото
12:53
У Америки развилась зависимость от санкций, которые перестают работать - The Atlantic
12:48
Во Львове легковушка наехала на трех пешеходов: есть жертва, тяжело травмирован ребенок
12:27
Тоскливое зрелище под названием "Динамо пытается выйти в Лигу Чемпионов" мнение
12:27
Появился официальный комментарий об "убийстве" экс-регионала Царева Видео
12:26
СМИ разузнали, куда Степаненко хочет деть отсуженные у Петросяна миллионы
12:20
“Красивое зрелище”. По Киеву проехался самолет, опубликовано видео Видео
12:03
"Надя, ты огонь". Дорофеева "завела" фанатов снимком в изящном купальнике
12:00
Ксения Собчак спела песню "Океану Ельзи", опубликовано видео Видео
11:37
Уничтоженные и раненые. В разведке назвали новые потери боевиков на Донбассе
11:24
Смертельное ДТП в Днепровской области: в аварию попал пассажирский автобус Фото Видео
11:16
В учебном центре ВСУ покончил с собой солдат-срочник
10:57
Администрация Трампа объявила дату начала новой войны
10:49
В Британии пара занялась сексом на крикетном поле для детей: опубликовано видео Видео
10:28
Добро пожаловать: почему Украине нужны мигранты мнение
10:18
"Газпром" урезал транзит газа через Украину
09:58
Погубил интернет. Сеть "разорвало" видео с бросившем на ходу руль ради ленты Facebook водителем Видео
09:50
Politico узнало, что за тайный документ передал Путин Трампу в Хельсинки
09:25
В Госдепе США рассказали, как Россия пытается "спрятать" созданную ею катастрофу на Донбассе
09:09
Как вести себя в солнечное затмение 11 августа-2018: приметы и обряды
09:03
На Закарпатье нашли повешенным лидера пророссийских львовских скаутов - СМИ
08:35
Что общего между исчезновениями Порошенко и Путина мнение
08:15
"Слишком много денег". Военный эксперт рассказал о коварных планах Путина и Кремля по Украине
07:53
Скандальный чешский политик сравнил Украину с "черной финансовой дырой"
07:11
Эксперт рассказал, когда курс гривни может опуститься до 40 грн/доллар
06:58
Обрубить все концы: что даст прекращение ж/д сообщения с Россией мнение
06:36
Названы самые завистливые знаки Зодиака
06:14
Ученые изобрели препарат, тормозящий старение
05:51
Проект "Новороссия": военный эксперт назвал главную цель активности РФ в Азовском море
05:23
Как держать Успенский пост-2018: питание по дням
04:49
"Могильная эстафета": Захарченко привезут в подарок розу с могилы экс-президента Сербии
04:19
В Киеве парочка пыталась разломать качели во время секса: опубликовано откровенное фото
03:53
Когда празднуется День строителя-2018
03:32
Ученые рассказали, какие качества помогают людям "добывать" регулярный секс
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять