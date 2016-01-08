На Донбассе обошлось без потерь среди силовиков: карта зоны АТО

В зоне АТО на Донбассе за прошедшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, один украинского военный был ранен.

Об этом рассказал спикер администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

На Луганском направлении течение минувших суток традиционно сохранялось полное затишье.

На Донецком направлении боевики продолжают обстреливать украинские позиции по всей линии фронта — от Светлодарской дуги до Донецкого аэропорта.

Вчера районом крупнейшей вражеской активности были окрестности оккупированной Горловки. Вблизи поселка Зайцево, что к северу от Горловки, противник трижды обстрелял украинские позиции из минометов калибра 82 и 120 мм, в общем выпустив 8 мин. Там же, а также в Майорске и в западных пригородах Горловки враг провел ряд вооруженных провокаций с использованием стрелкового оружия и гранатометов.

Еще одна дерзкая вражеская провокация состоялась вблизи поселка Невельское Ясиноватского района. Там после захода солнца боевики открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов по украинским позициям. Пристрелявшись, враг продолжил обстрел из вооружения танка и БМП-2, которые запрещены минскими договоренностями.

Вблизи донецкого аэропорта обстрелы не прекращались в течение суток, при этом тяжелое вооружение не применялось.

На Мариупольском направлении единственным эпизодом нарушения тишины в этом направлении был вражеский минометный обстрел сил АТО вблизи села Лебединское Волновахского района.

Вчера полетов вражеских БПЛА в районе проведения АТО зафиксировано не было, однако были замечены полеты двух российских самолетов-разведчиков вдоль административной границы с оккупированным Крымом.

Напомним, ранее сообщалось, что под Мариуполем боевики накрыли позиции сил АТО из минометов.