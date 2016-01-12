Обозреватель намекнул России: при позорной "жесткой капитуляции" ей не дадут даже сохранить лицо

11 января стало "черным понедельником" для российской экономики, когда резко подешевела нефть, а за ней вниз рухнули рубль и индекс российских бирж.

Об этом политический обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Facebook.

"Вчера на росс. бирже был очередной "черный понедельник". Индекс РТС рухнул вниз на 5,12%. Все "голубые фишки" (акции или ценные бумаги наиболее крупных, ликвидных и надёжных компаний со стабильными показателями получаемых доходов и выплачиваемых дивидендов. — Ред.) — минус от 3 до 6%. Рубль сейчас — 76,21 за долл. Нефть продолжает свое ралли вниз — сейчас цена за бочку Брента — 30,69", — пишет обозреватель.

"Такое стремительное развитие событий заставляет Россию лихорадочно посылать гонцов в Киев с дальнейшими и улучшенными предложениями по "мягкой капитуляции". Потому что в противном случае может наступить позорная "жесткая капитуляция" под вспышки телекамер. И тогда уже никто не пойдет навстречу России в их просьбах хотя бы дать им возможность сохранить лицо", — подчеркнул политический эксперт.

"Но я позволю себе совет руководителям России. Не нужно предлагать очень малое. Потому что это ваше предложение будет отклонено, а цены на нефть так стремительно падают, что завтра вы будете согласны уступить что-то большее, а мировая коалиция за Украину вам ответит — это сегодня уже не актуально. Нужно делать то-то и то-то", — резюмировал Олег Пономарь.

Напомним, ранее обозреватель назвал декабрьский визит госсекретаря Джона Керри в Москву продолжением мягкой капитуляции Путина, ведь у России нет ни военных, ни дипломатических, ни экономических побед.

Также напомним, что вчера в Киев спецрейсом прибыл Борис Грызлов, новый представитель России в трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.