Генерал-разведчик рассказал, кого спецслужбы России "зачищают" на Донбассе

12 января 2016, 20:38

Главари ЛНР и ДНР находятся на месте, их представительства в формате штабов контролируемы Россией, отметил Маломуж.

Николай Маломуж

"Зачистки" представителями ФСБ и ГРУ Генштаба и другими спецслужбами России на оккупированной части Донбасса проводились и проводятся постоянно.

Экс-глава Службы внешней разведки, генерал Армии Украины Николай Маломуж рассказал в комментарии "Главреду".

"Но одни факты становятся известны, а другие — нет. Такое уважаемое американское агентство как Statfor дает материалы, основываясь на сообщениях, которые были в наших СМИ, в СМИ РФ или звучали в неофициальной позиции представителей Минобороны, боевых структур и т.д. Если говорить о реальной ситуации, то массовой "зачистки" боевиков нет", — отметил эксперт.

По его словам, руководители ЛНР и ДНР находятся на месте, их представительства в формате штабов контролируемы Россией. "Понятно, что там проводятся кадровые изменения и ротации, исходя из эффективности или неэффективности действий отдельных представителей — по линии безопасности, военных структур, полицейских структур. И такая ротация, не физическая "зачистка" (!), проводится постоянно. И это указывает на то, что Россия полностью контролирует весь кадровый состав ЛНР и ДНР, а также позиции, связанные с отдельными структурами, например, "казаками" или добровольческими батальонами, которые не полностью подчинялись структурам ДНР и ЛНР", — пояснил он.

Эти структуры контролировались разноплановыми органами: ФСБ, российским министерством обороны, некоторые ориентировались на администрацию российского президента. "Соответственно, каждая структура отрабатывала свою модель действий, которая часто противоречила действиям других ведомств — не было единого штаба", — считает он.

По мнению экс-главы СРВ, сейчас поставлена задача выработать единое видение, единый курс действий, чтобы они были согласованными. "А те лица, которые не соответствуют этим требованиям, будут заменяться на должностях. Подчеркиваю, их не убивают, а заменяют. А те, что высказывают позицию несогласия или сильно "зарываются", то их отзывают с должности или проводится их "зачистка". Те выводы, что сейчас подаются в СМИ, не являются объективными — у нас есть информация и о происходящем в России, и в ЛНР и ДНР, и реально на местах", — объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что сейчас идет структуризация вертикали власти, которую РФ формирует на перспективу под Минские соглашения в редакции Путина. "Для этого необходимо создать прообраз государственных структур, правоохранительных органов, спецслужб и боевых структур, которые будут непосредственно выполнять задачи на линии разграничения. То есть сейчас идет процесс структуризации. И есть системный подход в том плане", — рассказал украинский генерал.

Он добавил, что Россия видит, что Запад занимает менее активную позицию в отношении Украины (кроме санкций) и готов продолжать минский процесс, готов склонять украинское руководство к выполнению Минских соглашений по российскому сценарию. "А это предусматривает признание стороной переговоров руководства ДНР и ЛНР, проведение законодательных изменений, в частности, что касается особого статуса (такая информация уже запускалась и через Кравчука, и через других политиков), проведение выборов, но с условием амнистии боевиков или их иммунитетом на период выборов. Очевидно, что это контролируемый сценарий РФ, который способствует консервации конфликта на долгую перспективу. Реализации этого сценария Россия и добивается. И для этого нужно, чтобы кадры были более-менее подготовлены для выполнения соответствующих задач. Условно говоря, если Захарченко или Плотницкий не будут выполнять условия или не будут соответствовать "профессиональным требованиям", станет возможна замена и на самом высшем уровне.

Ничего нового... Сейчас звучат информационные посылы о том, что идет якобы "зачистка". Она проходила и проходит, но больше в кадровом плане, а в физическом — это, как правило, исключение", — резюмировал Маломуж.

Напомним, генерал-лейтенант, экс-заместитель главы СБУ Александр Скипальский рассказал в комментарии "Главреду", что "зачистками" главарей боевиков Кремль рубит головы самым неуправляемым и ортодоксальным из них.

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Донбасс боевики разведка зачистка Маломуж военный эксперт генерал Stratfor
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