Дело Корбана: адвокатам отказали в отводе судей

В среду, 13 января, Апелляционный суд Киева отказал в удовлетворении жалобы адвокатов лидера партии УКРОП Геннадия Корбана об отводе коллегии судей.

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на данные собственного корреспондента.

В тоже время агентство уточнило, что соответствующее решение огласил судья-докладчик Денис Масенко.

"Перед этим присутствующие в зале начали требовать освободить Корбана из-под стражи", — отметили журналисты.

По их данным, люди пели гимн Украины. "Во время его исполнения не поднялась только коллегия судей", — подчеркнуло агентство, добавив, что в связи с этим известный диссидент Степан Хмара начал выступать против них и требовать, чтобы они "пошли вон".

Напомним, Апелляционный суд Киева рассматривает жалобу защиты Геннадия Корбана на решение Днепровского районного суда столицы о содержании его под стражей. Узнать больше о деле политика можно здесь.