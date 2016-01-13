Россия ведет гибридную войну против Европы и Турции — Турчинов

Россия продолжает гибридную войну не только против Украины, но и ведет ее против Европы и Турции.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов написал Facebook.

По его мнению, Россия пытается ослабить позиции этих стран и принуждает их к сотрудничеству на ее условиях "борьбы против терроризма".

Турчинов напомнил, что во время расследования теракта в Стамбуле, 12 января, в результате которого погибли 10 человек, среди которых, как минимум, 8 граждан Германии, а 15 человек получили тяжелые ранения, спецслужбы Турции задержали трех российских граждан, подозреваемых в причастности к организации этого преступления и связям с ИГИЛ.

"В последнее время появляется все больше информации относительно активного участия граждан России в деятельности террористической организации ИГИЛ и влияния на ее деятельность российских спецслужб. Кроме того, анализ авиаударов, нанесенных российской авиацией в Сирии, свидетельствует об уничтожении, в первую очередь, не военных баз ИГИЛ, а мирных объектов региональной инфраструктуры: больниц, хлебопекарен, элеваторов, предприятий, жилых зданий", — отметил он.

Также Турчинов подчеркнул, что авиаудары российской авиации вызвали гуманитарную катастрофу в регионе.

"Постоянная опасность для жизни, невозможность достойного существования приводит к миллионным миграционным волнам, направленным в Турцию и страны Европы. Вследствие этого растет уровень террористической угрозы и социально-экономической дестабилизации в этих странах", — сказал он.

"Именно поэтому можно сделать вывод, что и в 2016 году Россия продолжает проводить гибридную войну не только против Украины, а против ЕС и Турции. Это делается для ослабления позиций этих стран и принуждения их к сотрудничеству с Российской Федерацией на ее условиях "борьбы против терроризма", — добавил Турчинов.

Напомним, президент Турции Рэджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Россия готовит почву для создания в Сирии нового государства в районе северной провинции Латакия.