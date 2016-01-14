Эксперт о пресс-конференции Порошенко: президент показал, что диктует повестку дня

Почти двухчасовая пресс-конференция президента Петра Порошенко показала, что внешнеполитическая линия главы государства остается последовательной, и на нее необходимо ориентироваться всем, кто хочет, чтобы в Украине что-то изменилось.

Об этом директор Информационно-политического центра "Перспектива" Павел Рудяков рассказал в комментарии "Главреду".

"Хорошо, что эта пресс-конференция состоялась. И хорошо, что ее запланировали на первые же дни после выхода страны с новогодних каникул: это станет мобилизующим фактором и призывом к тому, что нужно браться за работу", — заметил политический эксперт.

По его словам, пресс-конференция показала, что президент является человеком, который диктует и определяет повестку дня и не перепоручает никому эту функцию — ни премьеру, ни главе АП, ни спикеру Верховной Рады, ни послу США.

"Что касается смыслового наполнения данной пресс-конференции, то, на мой взгляд, она проводилась специально сразу после визита Грызлова, чтобы убрать какие-либо инсинуации и домыслы относительно того, о чем договорились. В данном случае президент сыграл на опережение, и ему это удалось", — уверен политолог.

"На этой пресс-конференции не было ничего неожиданного, — говорит Рудяков. — Наверное, это как раз хорошо. Ведь это свидетельствует о том, что есть стабильность, преемственность политики, и она не изменилась в зависимости от того, что пришел новый год, и он високосный, к тому, же Год Обезьяны. То есть президентская линия остается последовательной, и на нее необходимо ориентироваться всем, кто хочет, чтобы в нашей стране что-то изменилось"

Напомним, Порошенко признал, что встречался с Борисом Грызловым, представителем РФ в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, и другими ее членами.