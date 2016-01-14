Суд отпустил под домашний арест экс-депутата АРК, обвиняемого в госизмене

В четверг, 14 января, Днепровский районный суд города Киеве освободил из СИЗО экс-депутата Верховной Рады АРК Василия Ганыша.

Он находился в следственном изоляторе в Киеве как подозреваемый в государственной измене, и отправил его под домашний арест, передает "Крым. Реалии".

Отмечается, что судьи около двух часов решали, отпускать на свободу крымского экс-депутата. Сам Василий Ганыш на заседании суда заявил о своем плохом самочувствии.

По версии украинских следователей, Ганыш был одним из тех, кто голосовал за проведение "референдума" о статусе Крыма, и тем самым способствовал посягательством на территориальную целостность Украины. Также политика обвиняют в том, что он 11 апреля 2014 года голосовал за принятие российской конституции Крыма на заседании Госсовета Крыму.

Экс-депутат заявляет, что он был единственным депутатом крымского парламента, который проголосовал против проведения "референдума". По его мнению, обвинения в государственной измене являются необоснованными.

Напомним, ранее сообщалось, что на пропускном пункте "Каланчак" в Херсонской области Службой безопасности совместно с Государственной пограничной службой Украины был задержан бывший депутат ВС АР Крым Василий Ганыш.