В Киеве начался суд по делу экс-депутата ВР АРК Ганыша

В Киеве 3 декабря в Днепровском районном суде готовятся к заседанию, на котором начнут рассмотрение по существу дела экс-депутата Верховной Рады АРК Василия Ганыша, которому вменяют госизмену.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии из зала суда, на заседании должны допросить свидетелей, как обвинения, так и защиты.

В зале присутствуют прокуроры прокуратуры АРК, сноха Ганыша, которая приветствовала его словами: "Слава Украине!" и адвокат подсудимого Андрей Руденко.

Крымский экс-депутат, по версии следствия, оказывал содействие российской оккупации Крыма.

28 апреля 2015 года экс-депутата Верховной Рады АРК Василия Ганыша задержали при выезде из Крыма сотрудники СБУ совместно с украинской Госпогранслужбой. Бывший депутат был взят под стражу, так как находился в розыске, а Генпрокуратура Украины вынесла ему подозрение в совершении государственной измены.

По версии украинских следователей, Ганыш был одним из тех, кто голосовал за проведение "референдума" о статусе Крыма, и тем самым способствовал посягательствам на территориальную целостность Украины. Также политику вменяется, что он 11 апреля 2014 года голосовал за принятие российской конституции Крыма на заседании Госсовета Крыма.

Сам экс-депутат заявляет, что он был единственным депутатом крымского парламента, который проголосовал против проведения "референдума". По его мнению, обвинения в госизмене являются необоснованными.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. Страны Запада также не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".

Напомним, СБУ задержала бывшего крымского депутата-предателя.