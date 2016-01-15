В Украине проведут седьмую волну мобилизации в ВСУ

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины было принято решение о необходимости проведения седьмой волны мобилизации.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

Кроме того, в Генштабе отметили, что количество мобилизованных во время седьмой волны будет меньше, чем во время предыдущих.

"Седьмую волну мобилизации в ВСУ проведут. Ведь в результате демобилизации четвертой волны возникнет необходимость доукомплектовать ВСУ. Комплектация будет проводиться как контрактниками, так и мобилизованными. Естественно, чем больше будет привлечено контрактников, тем меньше необходимости в мобилизованных", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что вооруженные силы заинтересованы в максимальном комплектовании профессиональными кадрами — военнослужащими службы по контракту.

"Сейчас ведется работа по мобилизованными четвертой волны, а также демобилизованными предыдущих волн, для привлечения их к службе по контракту. После того, как станет известно количество контрактников, сможем назвать потребность в моблизованих", — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства добавили, что в ВСУ проведена оптимизация военных частей и боевой подготовки.

"Армия получила новую технику и вооружение. Мы делаем ставку на усиление боевых возможностей за счет обученности и обеспеченности, а не количества личного состава. Таким образом, уже сейчас можно сказать, что седьмая волна будет меньше предыдущих", — отметили в Генштабе.

Напомним, ранее глава Минобороны Степан Полторак заявил, что сейчас необходимости в мобилизации нет. Демобилизация будет плановой весной. Если будет резко меняться ситуация на фронте, если начнется открытая агрессия России против Украины.