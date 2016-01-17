Блогер развенчал очередной фейк российских СМИ: Путин "снова переиграл" Запад

Тупость российских журналистов не перестает удивлять и становится печальным трендом. В очередной гениальной фейковой новости на сайте Рен-ТВ с восторгом рассказывается о том, что президент РФ Владимир Путин снова переиграл Запад.

Об этом волонтер, блогер, помощник народного депутата Украины Денис Пятигорец написал на своей странице Facebook.

"Когда тупость становится печальным трендом. Я уже привык к многочисленным фэйкам в российских СМИ, и очередной "шедевр" про "укрообстрел роддома в Донецке ракетами "Точка-У" со спорами Эболы" уже не может удивить. Но вот тупость российских журнов продолжает удивлять", — пишет он.

"Вот очередная гениальная статья на сайте Рен-ТВ. Там с восторгом рассказывается о том, что Путяша снова переиграл Запад", — отмечает блогер.

"Прежде чем погрузиться в суть материала, давайте поржом над словом "СНОВА"! А какие победы были до этого? Ну да ладно. Давайте на время слово "снова" уберем в мусорный бак, туда, где уже храниться "защита российских интересов", о которых так же ни россияне, ни мировая общественность не слышали, потому как Кремль их ни разу не сформулировал.

Короче, в статье идет речь о том, что Запад в шоке от идеи Путяши запретить российским компаниям возвращать займы тем банкам, страны которых ввели санкции против РФ. Это, по мнению автора, создаст "экономический циклон", который накроет страны Запада, так как суммы долга – 700 млрд. долларов. Далее идет бред про создание в РФ (которая под санкциями) международной биржи и идеи продавать нефть в обмен на золото.

Круто, правда? Только вот есть несколько неувязок, а именно:

1. Российские компании не должны в 2016 году возвращать 700 млрд., а лишь регулярные платежи по кредиту и проценты;

2. ЕС и США сами печатают бабки. Поэтому любую недостачу денег в своих экономиках они покроют несколькими нажатиями клавиш на компьютере.

3. Если российские компании не будут платить, то в работу включатся суды, а за ними пойдет арест счетов российских компаний в иностранных банках, а также арест имущества этих компаний за границей.

Ну и самой основное—если допустить гипотетическую возможность того, что Россия таки введет эмбарго на возврат внешних долгов, то Запад может ввести ответное эмбарго на покупку нефти и газа в РФ. ОПЭК и прочие страны, продающие нефть и газ, будут просто в восторге от такой идеи. Судите сами — с Ирана санкции сняли, а значит, они запросто могут покрыть потребность Европы в нефти. Тем более, что когда-то Россия заменила Иран на поставках нефти в Европу, после того как против Ирана были введены санкции.

Китай уже пробно берет нефть у США и Саудов, а у Туркменистана берет газ. Катар готов свои газовозы отправлять куда угодно. Плюс Катар, Иран, Сауды и Азербайджан хотят вести нефти и газопроводы в Европу.

Так что никаких проблем с поставками энергоносителей в Европе и Азии не будет. А чтоб россияне с голоду не передохли, Запад может ввести для РФ программу "Нефть в обмен на продовольствие", как это было с Ираком, а вовсе не на золото.

Ну что, российские журналисты, как вам такой вот сценарий? Так кого там вы говорите ваш карлик переиграл?", — задается вопросом эксперт.

Когда тупость становится печальным трендом.Я уже привык к многочисленным фэйкам в российских СМИ, и очередной «шедевр»... Опубликовано Денисом Пятигорцем 17 января 2016 г.

Напомним, ранее Пятиборец рассказал о встрече помощника Путина и Нуланд: россиян "макнули лицом" в тяжелые обстоятельства.