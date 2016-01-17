Жебривский посоветовал Саакашвили не пиариться, а заняться проблемами своей области

Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский раскритиковал приезд в область "пиарщика Саакашвили".

Об этом Жебривский написал на своей странице в Facebook.

"Два дня назад в Донецкую область приезжал пиарщик Саакашвили. Был очень удивлен, что в батальоне из Одесской области нет туалетов, и с барского плеча пообещал их установить. Хочу сказать, что почти все главы ОГА давно поддерживают свои батальоны и на этом пиара не делают", — заявил Павел Жебривский.

По его словам, в Донецкой области очень много проблем и недоработок.

"Он прошелся по Мариуполю и глубокомысленно указал, какие дома сносить, а какие построить. Пообещал, что его специалисты помогут в создании ЦНАП, но об этом ни слова не проронил ни мэру, ни председателю ОГА. Кстати, мы создали по этому поводу рабочую группу под патронатом вице-премьера Зубко", — отметил глава Донецкой военно-гражданской администрации.

Тем не менее Жебривский посоветовал Саакашвили заняться проблемами Одесской области.

Думаю, що багато хто цей пост піддасть остракізму, але замовчати тупий піар не можу. Два дні назад на Донеччину приїжджа... Опубликовано Павло Жебрівським 16 января 2016 г.

В свою очередь, губернатор Одесской области Михеил Саакашвили на своей странице в сети Facebook раскритиковал работу Донецкой военно-гражданской администрации.

"Рабочую группу" они создали, только нашим солдатам не становится теплее от того, что уже энная рабочая группа будет протирать штаны в теплом кабинете. Был бы в стране элементарный порядок, этого главу ОГА, который раньше был замом генпрокурора по борьбе с коррупцией и запомнился такими же рабочими группами и нулевым результатом, давно бы уволили. Такие "губернаторы" - прямой результат кадровой ситуации, когда назначают по объему денежного состояния", - написал Саакашвили.

«Робочу групу» вони створили, тільки нашим солдатам не стає тепліше від того, що вже энна робоча група буде протирати шт... Опубликовано Mikheil Saakashvili 16 января 2016 г.

Ранее сообщалось, что губернатор Одесской области Михеил Саакашвили намерен основать непартийное движение против коррупции.