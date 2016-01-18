Эксперт о роли Грызлова в Минских переговорах: Москва навязывает Киеву новый раунд противостояния

18 января 2016, 12:18

Киеву не стоит рассчитывать, что у России закончатся деньги для сепаратистов, говорит Сергей Толстов.

Сергей Толстов

Назначение Бориса Грызлова представителем РФ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе так и не привело к изменению риторики Москвы в отношении Киева, да и сами сепаратисты не соглашаются на украинские условия.

Об этом директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов рассказал в комментарии "Главреду".

"После назначения Грызлова представителем России в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе ожидалось, что произойдет какое-то изменение или коррекция курса. Но пока что роль Грызлова сводится к исключительно пропагандистской", — поделился мнением политический эксперт.

"Москва начинает очередной раунд дипломатической борьбы с Киевом на европейских площадках, которая главным образом сводится к дискредитации нынешней позиции Украины, определению виновного и сторон конфликта (а это, по словам Грызлова, Киев и Донбасс), а также полному отстранению России от какой-либо ответственности. Поэтому главный акцент Грызлова — активизация идеологического противостояния и попытка аргументации позиции России как непричастной к происходящему, а поскольку память короткая, очевидно, РФ надеется, что европейцы подыграют этому, ведь им хочется как можно скорее закончить этот конфликт. Также российские представители в комитете по контролю и координации говорили, что они якобы не способны повлиять на сепаратистов, но Грызлов заявляет, что сепаратисты тут не причастны, и обвиняет в обстрелах украинскую сторону. При этом несколько меняется позиция наблюдателей ОБСЕ, которые заявляют о том, что сепаратисты применяют силу против них", — подчеркнул политолог.

По мнению директора Института политического анализа и международных исследований, никаких шагов в сторону улучшения ситуации со стороны Москвы не наблюдается. "Соответственно, нельзя рассчитывать на то, что минский процесс будет продвигаться к какому-то политическому урегулированию ситуации на Донбассе. В первую очередь это будет просто пропаганда", — заметил он.

"Будет ли от минского процесса какая-то польза? Главным образом, эта польза заключалась в том, что он останавливал наступательные операции. Все минские переговоры, так или иначе, проводились вследствие наступательных действий на Донбассе со стороны сепаратистов и замаскированных контингентов из России. Фактически все три документа, которые были подписаны в Минске, были определенным ответом на наступление на Донбассе со стороны сепаратистов и российский войск. Поэтому польза от минского процесса есть: он приводит к снижению интенсивности конфликта. Если минский процесс сохранит нынешнюю линию разграничения, а также, если будет соблюдаться режим тишины, это также будет позитивом. Также позитивом будет освобождение незаконно задержанных людей", — говорит Сергей Толстов.

"На сегодняшний день нет никаких признаков того, что Москва хочет, чтобы сепаратисты согласились на украинские условия. Не стоит на это рассчитывать. Как не стоит рассчитывать и на то, что у России закончатся деньги для поддержки сепаратистов. Как выяснилось, у них осталась серьезная сумма в бюджете, не использованная в прошлом году, а на содержание сепаратистских образований в зоне конфликта Россия тратит около 5 миллиардов долларов в год, что нормально вписывается в российские возможности", — считает эксперт.

"Так что ожидать приближения политического урегулирования стоит. Москва навязывает Киеву очередной раунд политико-идеологического противостояния, поэтому нам следует искать аргументы, чтобы не проиграть его", — резюмировал директор Института политического анализа и международных исследований.

Напомним, российский бизнесмен, финансист и блогер Слава Рабинович считает, что президент Украины Петр Порошенко может вести переговоры с Грызловым только о капитуляции России и ее президента Владимира Путина.

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Донбасс переговоры Минск эксперт политолог Толстов Грызлов
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