Эксперт об интервью Грызлова по Донбассу: цинизм, ложь и повторение российской пропаганды

Назначение Бориса Грызлова представителем РФ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе свидетельствует о том, что Россия сейчас заинтересована в ослаблении санкций, и для этого ей необходимо продемонстрировать свое "миролюбие" и попытаться переложить ответственность на Украину.

Об этом профессор политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия", научный директор Фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань рассказал в комментарии "Главреду".

"Все, сказанное Грызловым в интервью (российскому изданию "Коммерсантъ". — Ред.), не ново: Россия заявляет о своем "миролюбии", при этом она требует от Украины конституционных изменений и принятия закона о выборах на Донбассе, тогда как сама она не выполнила свои базовые обязательства — прекращение огня, не говоря уж о выведении российских войск с территории Украины. Позиция России весьма цинична, в том числе и со стороны Грызлова, в частности, когда он говорит, что есть только две стороны конфликта — Украина и Донбасс, а Россия тут просто "миротворец". А как же тогда выведение иностранных войск? А чьи там иностранные войска находятся — Монголии что ли, или чьи? А это 10-й пункт Минских договоренностей", — напомнил политолог.

"Второй момент откровенной лжи в интервью Грызлова состоит в том, что он заявляет, что якобы режим тишины нарушают, открывая огнь, наши добровольческие батальоны. Хотя на самом деле все эти батальоны отведены с линии огня. А, кроме того, все они сейчас уже в системе либо Минобороны, либо Министерства внутренних дел. Все добробаты отведены, а передовые позиции занимает только армия. То есть Грызлов просто повторяет российскую пропаганду", — подчеркнул политический эксперт.

По его мнению, все это — лишь маневрирование с целью выбить уступки со стороны Украины и западных партнеров.

"Что нужно при этом делать украинской стороне? Ей необходимо настаивать на том, что не может быть выполнения 11-го пункта, пока не выполнены пункты перед ним, начиная с прекращения огня. Нам нужно напоминать Западу о его ответственности: он брал на себя ответственность и за территориальную целостность Украины (речь идет о Будапештском меморандуме), и за выполнение Минских договоренностей. Пункт 1 был нарушен сразу после заключения соглашения — произошел захват Дебальцево. Поэтому, повторюсь, ответственность лежит в том числе и на западных партнерах, и нам об этом тоже следует говорить. Нас не могут только поучать, требуя выполнения своей части договоренностей в то время, когда Россией не выполнены базовые пункты договоренностей", — уверен директор Школы политаналитики НаУКМа.

"Есть ли польза от минского процесса? Следует отметить, что в результате Минских договоренностей все-таки нет массированных боевых действий, а это уже плюс. Россия сейчас будет пытаться добиться выгодного для нее закона о выборах на оккупированных территориях, при этом не поднимая вопрос о выведении российских войск или, по крайней мере, откладывая это на как можно более дальний срок. Фактически РФ хочет формализовать — выборы якобы состоялись на Донбассе, однако при этом она хочет, чтобы сохранился ее контроль над боевиками", — говорит эксперт.

По его мнению, в таких условиях Украине важно добиться продления санкций против России: "Сейчас они продлены до 31 июля, а для нас важно, чтобы так было и дальше. Тут ключевой является позиция наших западных партнеров, к чему они будут прислушиваться, насколько они будут прислушиваться к украинской позиции. А нам нужно требовать это от них. Мы тут не просто просители — мы выполняем свою часть договоренностей".

"Для России сейчас действительно сложная ситуация: нынешнее показушное "миролюбие" РФ — результат того, что ей очень непросто", — резюмировал Алексей Гарань.

Напомним, директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов в комментарии "Главреду" рассказал, что Москва навязывает Киеву новый раунд противостояния.

фото: er.ru