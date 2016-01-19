Разведка США назвала три сценария возможного вторжения России в Украину

Специалисты частной разведкомпании США Stratfor рассмотрели три возможных сценария масштабного вторжения России в Украину.

Как говорится в соответствующем докладе компани, сценарий №1 представляет собой создание сухопутного моста между оккупированными территориями Донбасса и Крымом, пишет Украинская правда.

Как говорится в исследовании, на реализацию этого сценария России понадобится неделя-две времени, 24—36 тысяч военных и еще 40—55-тысяч военных для того, чтобы удержать свои позиции в случае вмешательства НАТО.

Сценарий №2 предполагает захват всего южного побережья Украины и соединение оккупированного Донбасса с Крымом и Приднестровьем.

Для этого, по мнению специалистов Stratfor, России нужно 40—60 тысяч военных для наступления, плюс 80—112 тысяч военных для обороны. Украине — от 13, 2 тысяч до 120 тысяч военных.

Согласно третьему сценарию, Россия может захватить всю Левобережную Украину, используя Днепр как оборонительную линию. Для этого России не обойтись без объявления массовой мобилизации, что невозможно будет скрыть от мира.

Также специалисты считают, что России хватит мощности для реализации этого сценария.

По мнению исследователей Stratfor, возможны еще три сценария: ограниченный захват новых территорий на востоке Украины, расширение границ оккупированных территорий и временные вторжения вдоль всей линии украинской границы.

В докладе указывается, что все сценарии технически возможны для РФ, однако российское руководство должно принять во внимание возможность вмешательства в ситуацию НАТО или США.

Напомним, Президент Петр Порошенко заявил, что Украина рассчитывает благодаря сотрудничеству с НАТО улучшить свою армию, поскольку "угроза российского вторжения никуда не делась".