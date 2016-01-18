Офис партии УКРОП заблокирован вооруженными молодчиками

В политической партии "Украинское объединение патриотов — УКРОП" заявляют, что вооруженные молодчики блокируют все входы и выходы из здания центрального офиса партии.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии в Facebook.

"Прямо сейчас в офисе партии" УКРОП "на улице Воздвиженской находится более 20 вооруженных спортивных молодых людей, часть из них в балаклавах. Представляются охранной компанией Альфа-щит. Документов никаких не предъявляют. Блокируют все входы и выходы из здания. Работники партийного офиса вызвали наряд полиции", — говорится в сообщении.