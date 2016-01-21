Горячая встреча: под Горловкой силы АТО ответным огнем отогнали пехоту боевиков

Под Горловкой Донецкой области боевики пытались атаковать позиции сил АТО, однако были отброшены ответным огнем украинских военных.

Об этом нардеп, координатор группы "Информсопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице Facebook.

Так, в районе Широкой Балки (поселок, подчиненный Горловскому горсовету и расположенный в нескольких километрах к юго-западу от города) пехотная группа боевиков попыталась под прикрытием плотного огня АГС-17 и крупнокалиберных пулемётов выйти на позиции близ передовых наблюдательных и опорных пунктов сил АТО (северо-восточнее Новосёловки) и обстрелять их из стрелкового оружия и РПГ. В результате боестолкновения, после открытия ответного огня, террористы отошли в глубину своих боевых порядков.

Кроме того, продолжается переброска войск боевиков в Горловку со стороны Углегорска. Террористы подтягивают бронетехнику в тылы своей БТГ, развернутой восточнее Горловки — за сутки зафиксирована переброска пяти МТ-ЛБ. Между трикотажной фабрикой и Горловским водохранилищем боевики сосредотачивают артиллерию и бронетехнику – зафиксирована переброска нескольких 100-мм противотанковых орудий МТ-12 "Рапира" на прицепах, до пяти БТР-70 и двух МТ-ЛБ.

В районе Горловки сразу на нескольких терриконах и отвалах шахт (район Железной Балки, отвалы шахты имени Ленина, район Посёлка 6-7, шахта Гагарина) террористы устраивают наблюдательные пункты и огневые позиции миномётов и гранатомётов (из последних — в основном СПГ-9), также фиксировался случай затягивания ЗУ-23-2 на один из отвалов, — это позволяет боевикам вести наблюдение и вести прицельный огонь по целям в глубине позиций сил АТО. В частности, с данных позиций хорошо просматриваются позиции сил АТО южнее Артёмово, Шумов, в районе Майорска.

Напомним, ранее военный эксперт рассказал подробности вооруженных провокаций боевиков под Горловкой.