Украинская армия готова к смене тактики боевиков на Донбассе: нам есть чем ответить — Полторак

Украинская армия готова к смене тактики незаконных вооруженных формирований (НВФ) в зоне АТО на Донбассе и в случае, если они пойдут в наступление, нашим воинам есть чем им ответить.

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, пишет Интерфакс-Украина.

"Мы требуем четкого выполнения Минских соглашений, сами их выполняем. То, что касается действий террористических группировок, вы знаете, — их очень сложно предусмотреть. Но мы к смене их тактики готовимся, мы готовы и мы не будем ждать, когда они пойдут в наступление… Если они будут нарушать Минские соглашения и будут вести себя агрессивно, перейдут в наступление, нам есть чем им ответить", — заявил он.

В то же время он подчеркнул, что речь не идет о том, что украинская армия готовится к наступлению.

"Я не говорил о том, что мы готовимся к наступлению, я сказал, что мы готовы дать отпор противнику, если он начнет наступление", — подчеркнул министр.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что реакция украинской армии будет молниеносной и достаточно жесткой в случае системных провокаций боевиков и их попытки возобновить боевые действия на Донбассе.