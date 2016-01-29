Российский политолог объяснил новую задумку Кремля по Украине

29 января 2016, 06:30

Запад планирует изолировать Путина, но не Россию, говорит Пионтковский.

Владимир Путин

Стратегия России по Украине остается прежней: втолкнуть "Лугандонию" в Украину. Запад продолжает вести переговоры с Кремлем по Украине: они хотели бы иметь нормальные отношения с Россией, и особенно хорошо это получалось бы без президента Владимира Путина. 

Такое мнение высказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский, пишет Новое время.

"We need Russians", — говорят они. Нам нужны русские в Сирии, нам нужны русские еще где-то, и эти дурацкие идеи очень трудно из них выбить. Даже американцы говорят об этом (по крайней мере, представители политики Барака Обамы и Джона Керри), несмотря на то, что российские власти всячески гадят им в той же Сирии.

По этой же причине Запад продолжает вести переговоры с Кремлем по Украине: они хотели бы иметь нормальные отношения с Россией, и особенно хорошо это получалось бы без Путина. Так что украинцам стоит задуматься, что для них лучше: Путин, которого Запад хочет изолировать, или какая-нибудь новая российская власть, которая все равно будет говорить, что "Крым наш". Запад, возможно, будет жестко требовать вывода войск из Донбасса, однако он, наверняка, закроет глаза на Крым.

Поэтому многое зависит от сплоченности и степени сопротивления самих украинцев. О военном сопротивлении речь не идет (эта авантюра Кремля давно захлебнулась) —в первую очередь, это политический и экономический отпор. Запад всегда будет готов идти на компромиссы с Россией, и это нужно принимать во внимание. Беззаветных друзей у Украины на Западе нет.

Стратегия Кремля остается прежней: втолкнуть "Лугандонию" в Украину, чтобы, во-первых, гиви, мотроллы и прочие убийцы-преступники стали уважаемыми украинскими политическими деятелями и заседали в Верховной Раде, во-вторых, чтобы Украина все это содержала, в-третьих, всячески "заматывать" требования Украины. К примеру, если она требует контроля над границей, то склонять к тому, чтоб его осуществляла местная милиция и т. д.

Таким образом, я считаю, что Украине нельзя уступать и поддаваться давлению. У Минских соглашений одна позитивная сторона – есть линия разграничения, и нет серьезных столкновений. Эту линию нужно удерживать, все остальное – оккупированная территория. Если Россия действительно выведет войска и отдаст контроль над границей, тогда с ней можно будет говорить. До того — они просто пытаются дико обмануть Украину с помощью Запада", — подытожил он.

Напомним, экс-глава МИДа Украины Владимир Огрызко заявил, что Путин пытается запутать США, смотрите, мол, я просил Асада уйти, но он не согласился. В США убедились, что РФ не помогает западной коалиции в борьбе с террористами, а помогает только режиму Башара Асада удержаться при власти.

По мнению западного эксперта Дана Галлина, Россия живет в постоянном состоянии войны. Путину нужны войны, кризисы и вооруженные конфликты, чтобы удержаться у власти.

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Россия Путин Украина США Обама Кремль Запад Сирия Пионтковский
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