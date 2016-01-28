Савченко возмутили действия суда России: не принял документы на украинском языке

В России Донецкий суд Ростовской области проигнорировал несколько важных документов защиты арестованной летчицы и нардепа Верховной Рады Украины Надежды Савченко только потому, что они были написаны на украинском языке.

Об инциденте пишет ТСН.

По данным издания, из-за этого наша соотечественница возмутилась и стала настаивать на незаконности таких действий, в ответ судья обвинил ее в том, что она использует этот язык "только для прессы".

"Достаточно! Все, хватит! Вы думаете, что мне прессе надо показывать, что вы пренебрегаете украинским языком? Я прошу выслушать мое заявление — и я на это имею полное право", — отметила политик.

По ее словам, когда в прошлый раз украинский язык назвали "чурбанським", она подала заявление уполномоченной по правам человека в России Элле Памфиловой. "И я напишу такое же заявление сейчас из-за того, что в суде нельзя защищаться на украинском языке", — подчеркнула Савченко.

Обратим внимание, что судья после этих слов снова стал угрожать ей выводом из зала заседаний, а летчица — немедленным объявлением сухой голодовки. "Адвокаты поведением судей удивлены, но говорят — это абсолютное нарушение российских законов", — добавили журналисты.

Напомним, ранее в России суд продлил арест Надежде Савченко до апреля 2016 года, позже защита украинки обжаловала это решение. Узнать больше о "деле" народной избранницы можно здесь.

Видео: ТСН