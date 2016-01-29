Спецназ Нацгвардии: США помогут создать бригаду быстрого реагирования

Специалисты из США присоединятся к созданию специального подразделения Национальной гвардии Украины — бригады быстрого реагирования.

Об этом говорится в сообщении департамента коммуникации МВД.

Об этом американская делегация во главе с Дугласом Хойтом, начальником военно-политического отдела Посольства США в Украине, заявила во время встречи с участием заместителя министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Тиграна Авакяна.

"Залогом того, что мы движемся правильным путем, являются наши регулярные продуктивные встречи", — подчеркнул Авакян.

О достижениях в этой области рассказал командующий НГУ генерал-лейтенант Юрий Аллеров. Он также проинформировал американскую делегацию о дальнейших планах.

"В процессе становления серьезной структуры, которая будет отвечать требованиям современности, одним из последующих шагов будет создание специального подразделения - бригады быстрого реагирования. И мы надеемся на вашу помощь", — сказал Аллеров.

Начальник военно-политического отдела Посольства США в Украине Дуглас Хойт заверил, что США готовы продолжать оказывать поддержку Украине.

"Очень хорошо, что мы имеем возможность приобщиться к созданию подразделения, — подчеркнул Представитель посольства США в Украине. —Гораздо проще и эффективнее создавать новое, чем изменять старое". Также Хойт отметил: американской стороне импонирует, что новое подразделение создается с учетом тех угроз, которые есть сейчас.

Генерал-лейтенант Аллеров представил американским партнерам командира создаваемой бригады быстрого реагирования, который имеет основательную подготовку и значительный опыт, накопленный, в частности, и во время выполнения служебных задач в зоне проведения антитеррористической операции.

Дальнейшее обсуждение содействия Соединенных Штатов Америки в создании бригады быстрого реагирования будет происходить на следующей неделе во время визита командующего сухопутных войск Вооруженных сил США в Европе на базу НГУ в Днепропетровске, а также во время визита в Украину министра обороны США.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко назначил нового командующего Нацгвардии Украины.