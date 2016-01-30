От субботы до субботы. Финт регламента, коалиционный баланс и очумевший Лавров

Рада изменила свой регламент ради пролонгации конституционных изменений. Коалиция "Европейская Украина" трещит по швам, но продолжает обсуждать перспективы ротации в правительстве. Лавров дал мастер-класс прикладной имперской политики

Украина продолжает борьбу за собственную внешнеполитическую субъектность. Неоднозначный характер Минских соглашений усугубляется нежеланием России даже формально признавать за собой необходимость их выполнять, без чего рассчитывать на отмену западных санкций Кремль вряд ли сможет. Нашей стране в ситуации переговорного болота в столице Беларуси, в которое Борис Грызлов в минувшую среду бросил камень требований закрепить за Донбассом согласованный с его "представителями" "особый статус", необходимо не оказаться нарушительницей договоренностей. Задача не из простых, поскольку Германия и Франция, играющие роль "честных брокеров", заинтересованы в скорейшем урегулировании самого масштабного европейского конфликта, и давят на официальный Киев. Тому пришлось отвечать далеко не идеальным решением Верховной Рады о внесении изменений в парламентский регламент, позволяющих пролонгировать рассмотрение конституционных изменений.

Откровенно говоря, парламент VIII созыва действует без наличия четкого плана, реагируя на пожелания Банковой и Кабмина. Пауза в пленарных заседаниях длиной в месяц не укрепила позиции парламентской коалиции. Более того — депутатский корпус продолжает быть нечувствительным к теме европейской интеграции. Слуги народа 7 раз провалили попытки внести в повестку дня законопроект об отмене "поправки Мысика — Деркача". Депутатский корпус игнорирует перспективу неполучения Украиной безвизового режима, что может стать болезненным ударом по отношениям Киева и Брюсселя. Но есть и другой фактор: неспособность Украины выполнять взятые на себя обязательства является аргументом для России, призывающей Запад отказать нашей стране в поддержке. Инфантильность украинских парламентариев превращается в серьезную проблему для страны. Владимир Гройсман может утверждать, что вопрос досрочных парламентских выборов сегодня не является актуальным, но на деле от них удерживает разве что опасность поменять под куполом Рады шило на мыло.

Единственное, в чем преуспели законодатели на прошлой неделе — это в обсуждении перспектив ротации правительства. Хотя кадрово "укрепить Кабмин" Юрий Луценко обещает с весны 2015 года, но особых успехов в этом вопросе не наблюдается. На последнем правительственном заседании был показательно уволен и.о. министра экологии и природных ресурсов Сергей Курыкин, которому инкриминировали попытку злоупотребления бюджетными средствами. В переговорном процессе с коалицией, пытающейся вернуть в свои ряды радикалов Ляшко, Арсений Яценюк сумел добиться назначения правительственного отчета в парламенте аж на 16 февраля. До того времени кадровая кадриль внутри коалиции будет кружиться с нарастающим темпом. Практически каждый день приносит новые фамилии потенциальных министров и вице-премьеров, но совсем не ощущается готовность украинских политиков отказаться от квот и защиты интересов ради выхода страны из кризиса. И важным в грядущем переформатировании Кабмина будет отнюдь не количество новичков, а их качество.

Тем временем Сергей Лавров, глава российского МИДа, преподал всему миру урок имперского бахвальства. Трудно иначе оценить его заявление о том, что Россия не нарушала Будапештский меморандум, поскольку не угрожала Украине применением ядерного оружия. К нему можно присовокупить многочисленное повторение пропагандистских месседжей о ситуации в Украине. Верить в незнание опытным дипломатом содержания известного документа — удел наивных. Скорее Лавров предпринял спланированную атаку на позиции Украины, нагло демонстрируя всему миру, что Россия, как и прежде, считает постсоветское пространство своей вотчиной. Судя по тому, что его пресс-конференция вызвала возмущение в Оттаве, Токио и Берлине, российского министра услышали. И выводы сделают.