От субботы до субботы. Финт регламента, коалиционный баланс и очумевший Лавров

30 января 2016, 23:10

Россия по-прежнему считает постсоветское пространство своей вотчиной.

Евгений Магда

Рада изменила свой регламент ради пролонгации конституционных изменений. Коалиция "Европейская Украина" трещит по швам, но продолжает обсуждать перспективы ротации в правительстве. Лавров дал мастер-класс прикладной имперской политики

Украина продолжает борьбу за собственную внешнеполитическую субъектность. Неоднозначный характер Минских соглашений усугубляется нежеланием России даже формально признавать за собой необходимость их выполнять, без чего рассчитывать на отмену западных санкций Кремль вряд ли сможет. Нашей стране в ситуации переговорного болота в столице Беларуси, в которое Борис Грызлов в минувшую среду бросил камень требований закрепить за Донбассом согласованный с его "представителями" "особый статус", необходимо не оказаться нарушительницей договоренностей. Задача не из простых, поскольку Германия и Франция, играющие роль "честных брокеров", заинтересованы в скорейшем урегулировании самого масштабного европейского конфликта, и давят на официальный Киев. Тому пришлось отвечать далеко не идеальным решением Верховной Рады о внесении изменений в парламентский регламент, позволяющих пролонгировать рассмотрение конституционных изменений.

Откровенно говоря, парламент VIII созыва действует без наличия четкого плана, реагируя на пожелания Банковой и Кабмина. Пауза в пленарных заседаниях длиной в месяц не укрепила позиции парламентской коалиции. Более того — депутатский корпус продолжает быть нечувствительным к теме европейской интеграции. Слуги народа 7 раз провалили попытки внести в повестку дня законопроект об отмене "поправки Мысика — Деркача". Депутатский корпус игнорирует перспективу неполучения Украиной безвизового режима, что может стать болезненным ударом по отношениям Киева и Брюсселя. Но есть и другой фактор: неспособность Украины выполнять взятые на себя обязательства является аргументом для России, призывающей Запад отказать нашей стране в поддержке. Инфантильность украинских парламентариев превращается в серьезную проблему для страны. Владимир Гройсман может утверждать, что вопрос досрочных парламентских выборов сегодня не является актуальным, но на деле от них удерживает разве что опасность поменять под куполом Рады шило на мыло.

Единственное, в чем преуспели законодатели на прошлой неделе — это в обсуждении перспектив ротации правительства. Хотя кадрово "укрепить Кабмин" Юрий Луценко обещает с весны 2015 года, но особых успехов в этом вопросе не наблюдается. На последнем правительственном заседании был показательно уволен и.о. министра экологии и природных ресурсов Сергей Курыкин, которому инкриминировали попытку злоупотребления бюджетными средствами. В переговорном процессе с коалицией, пытающейся вернуть в свои ряды радикалов Ляшко, Арсений Яценюк сумел добиться назначения правительственного отчета в парламенте аж на 16 февраля. До того времени кадровая кадриль внутри коалиции будет кружиться с нарастающим темпом. Практически каждый день приносит новые фамилии потенциальных министров и вице-премьеров, но совсем не ощущается готовность украинских политиков отказаться от квот и защиты интересов ради выхода страны из кризиса. И важным в грядущем переформатировании Кабмина будет отнюдь не количество новичков, а их качество.

Тем временем Сергей Лавров, глава российского МИДа, преподал всему миру урок имперского бахвальства. Трудно иначе оценить его заявление о том, что Россия не нарушала Будапештский меморандум, поскольку не угрожала Украине применением ядерного оружия. К нему можно присовокупить многочисленное повторение пропагандистских месседжей о ситуации в Украине. Верить в незнание опытным дипломатом содержания известного документа — удел наивных. Скорее Лавров предпринял спланированную атаку на позиции Украины, нагло демонстрируя всему миру, что Россия, как и прежде, считает постсоветское пространство своей вотчиной. Судя по тому, что его пресс-конференция вызвала возмущение в Оттаве, Токио и Берлине, российского министра услышали. И выводы сделают.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Донбасс Рада переговоры Минск статья авторская статья Магда Евгений Магда Яценюк Гройсман Лавров политика Грызлов
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
16:16
Россия направила США тайное письмо с планом по Сирии
15:48
Меган Маркл – 37: интересные факты из жизни супруги принца Гарри
15:42
КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу - ООН
15:33
«Мировой прокаженный»: эксперт рассказала о проседании опоры путинской системы
15:31
В штабе ООС рассказали, скольких приспешников "Л/ДНР" удалось задержать на блокпостах
15:19
Террористы в Донбассе активно готовятся к "призыву" местного населения
15:14
Украинская секс-бомба Даша Астафьева поразила фанатов обновленным имиджем
15:06
Бухгалтер бывшего советника Януковича Манафорта призналась в махинациях с финансами
14:40
Тотальная фальсификация: Порошенко присвоил почетное звание фейковому ученому — расследование
14:29
«Прямо как сестры»: Анна Седокова восхитила поклонников фото с подросшей дочерью
14:07
Нападающий сборной Швеции близок к переходу в «Динамо» — СМИ
13:48
"Сохраню уважение". Петросян впервые прокомментировал развод со Степаненко
13:47
Цена непроведенных реформ: эксперт объяснил, когда Украину может ждать дефолт
13:34
Колбаса между ног, тамада и драка: новый клип Билана о провинциальной свадьбе 90-х «порвал» Сеть
13:20
Генерал-эксперт рассказал, как Путин постоянно "стучал" на коллег по КГБ
13:02
«Жених и невеста»: Юрий Горбунов заинтриговал фанатов фото с Катей Осадчей
12:54
Грузовику сорвало кабину. На Закарпатье под Мукачево произошло крупное ДТП - фото, видео
12:28
«Уже давно не являются мужем и женой»: адвокат Петросяна озвучил решение по разводу юмористов
12:24
"Очередной дембель", Офицер ВСУ показал фото ликвидированного боевика "ДНР"
11:56
Настя Каменских похвалилась аппетитными формами в мини-бикини
11:53
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
11:53
В Украине поймали экс-офицера, перешедшего на сторону россиян в Крыму: фото
11:24
«Писька видна»: голая Волочкова похвасталась пикантными фото из бани
11:13
На Херсонщине пьяный военный комиссар устроил ДТП, есть жертвы
10:50
Стало известно, как суд наказал мужчину, которого в Чернигове привязывали с табличкой "Я ватник"
10:32
«Воспитали уродов»: в Одессе подростки жестоко избили девочку, видео
10:30
Девушка дня Instagram: развратная модель с шикарными формами Марина Полнова
10:12
Волонтеры рассказали, сколько путинских наемников прошли через ЧВК "Вагнер"
09:57
«Крым наш!». Сукачев рассказал об «американских булочках» на Майдане
09:43
В США россиянку Бутину задержали из-за разговоров по "пьяной лавочке" - СМИ
09:25
Крушение Ми-8 в РФ: стала известна причина катастрофы, видео с места падения вертолета
08:57
Владимир Кличко и Хайден Панеттьери отменили помолвку — СМИ
08:20
«Черная плесень»: в Киеве токсичные грибки в многоэтажке могли повлечь смерть ребенка, видео
08:04
Наша песенка спета: почему Украина проигрывает России в ВТО и что это значит мнение
07:48
Игнор Мораеса и «откровения» штаба «горняков»: что осталось за кадром битвы «Динамо» — «Шахтер»
07:40
Солнечное затмение 11 августа-2018: чем опасно и что нельзя делать
07:17
В Сибири в результате крушения вертолета погибли 18 человек
07:11
Слава из «НеАнгелов» похвасталась сексуальной фигурой в бикини
06:59
Нет Путина, нет проблем: США задумались, как избавиться от кремлевского режима мнение
06:35
Ученые назвали, чем болеют люди из-за полного отказа от алкоголя
06:12
"Хватит кормить Москву". Историк рассказал, когда Украина "заберет" Кубань
05:54
«Как будто сестры-двойняшки»: Вера Брежнева в сексапильном наряде затмила дочь на вечеринке
05:25
"Выведение валюты перед большим шухером": журналист объяснил, что творится с курсом гривни
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять