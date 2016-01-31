Враг 36 раз обстрелял позиции украинских воинов, а в Широкино применял зенитную установку

В зоне проведения АТО пророссийские боевики продолжают нарушать соглашения по урегулированию конфликта на Донбассе. За прошедшие сутки они 36 раз обстреляли опорные украинских воинов.

Об этом сообщает пресс-служба штабу АТО на своей странице в Facebook.

На Донецком направлении под гранатометный и пулеметный огонь врага попали наши укрепления в Опытном, Песках, Троицком, Авдеевке, Луганском и Первомайском.

Около 18.00 противник открыл огонь из 82 и 120-мм минометов по нашему опорному пункту в Зайцево. Также из минометов калибра 120-мм были обстреляны украинские позиции в Майорске.

На Луганском направлении наш опорный пункт в Трехизбенке был обстрелян из автоматического гранатомета, а по позициям в районе станицы Луганская противник вел огонь из 120-мм миномета.

На Мариупольском направлении боевики открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия по нашим укреплениям в Красногоровке и Новотроицком. А по позициям Вооруженных Сил в Широкино оккупанты применили зенитную установку.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке украинского государства может быть сорван из-за агрессии боевиков.

Видео: Військове телебачення України