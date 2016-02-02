Политолог о новом Кабмине: речь об отставке Яценюка не идет, с Порошенко все уладили

Политолог Тарас Березовец выскзал свое мнение относительно переформатирования правительства и отставке премьера Арсения Яценюка.

Об этом политтехнолог, директор компании Berta Communications написал на своей странице в Facebook.

"Судя по последним новостям с Печерских холмов, подготовка к отчету правительства в Верховной Раде не имеет целью переформатирование состава правительства", — пишет эксперт.

"По имеющейся информации, речь об отставке Арсения Яценюка не идет вообще, т.к. Президент Петр Порошенко и премьер на недавней встрече уладили большинство имеющихся противоречий.

Почти со 100% вероятностью будут назначены новые министры здравоохранения и экологии, с крайне большой долей вероятности появится первый вице-премьер. Список кандидатов в Кабмин от БПП, появившийся вчера, с АП не согласовывался и с вероятностью, близкой к 100%, будет полностью пересмотрен. Из озвученных фамилий шанс быть поданным в Кабмин имеет только Виталий Ковальчук (первый вице).

Пока неясными остаются министры, подаваемые "Самопомочі". Учитывая неголосование "Самопомочі" за судебную реформу, не до конца ясной остается перспектива сохранения в правительстве аграрного министра Алексея Павленко. Претензий к нему нет, более того, это один из самых эффективных членов Кабмина, но его карьера всецело в руках изменчивых настроениях фракции "Самопомочі".

Возвращение в ряды коалиции блудной Радикальной партии всерьез не рассматривается, учитывая солидарный негатив Президента и премьера в адрес Олега Ляшко", — пишет Березовец.

Ранее сообщалось, что глава фракции БПП Юрий Луценко склоняется к тому, чтобы отправить правительство в отставку и предложить сформировать новый Кабмин Яценюку.

В то же время, он не исключил вариантов того, что новое правительство будет формировать не Яценюк.

Напомним, ранее эксперты рассказали "Главреду", какие ротации возможны в правительстве и почему, грозит ли всему Кабмину отставка, а также каковы риски для нынешнего премьер-министра.