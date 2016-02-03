Торговый представитель Украины тоже собралась в отставку, вслед за Абромавичусом

Заместитель министра экономического развития и торговли Украины — торговый представитель Украины Наталья Микольская приняла решение подать в отставку вслед за министром Айварасом Абромавичусом.

Об этом говорится в сообщении Микольской в Facebook.

"Сегодня я приняла очень сложное и важное решение вместе с министром уйти с должности торгового представителя Украины, — написала Микольская. — Мы пришли менять эту страну. Нам многое удалось, но еще больше впереди. Моей основной задачей было стать адвокатом бизнеса — украинских экспортеров. И мы выполняли ее вместе, всей командой Министерства. Министр — один из лучших менеджеров, с которым я работала, и человек с высокими моральными ценностями".

Микольская поблагодарила представителей бизнеса, который "поверил" в команду, и всех сотрудников. "Я должна и завершу все приоритетные проекты. Эта ситуация не помешает нашему противодействию агрессии Российской Федерации. Мы победим!", — написала Микольская.

Напомним, сегодня глава МЭРТ Айварас Абромавичус заявил о своей отставке. Причиной увольнения он назвал резкую активизацию блокирования любых системных реформ и навязывания сомнительных личностей в команду. В частности, он обвинил Кононенко в лоббировании своих людей на высокие должности в госкомпаниях и на кресло зам министра.

Друзі, колеги, однодумці, група-підтримки, співчуваючі і критики!Сьогодні я прийняла дуже складне і важливе рішення ра... Опубліковано Nataliya Mykolska 3 лютого 2016 р.

В свою очередь, Президент Петр Порошенко после встречи с главой Министерства экономического развития и торговли заявил, что хочет, чтобы Абромавичус остался министром.

Фото: ukranews.com.