Между провалом и прорывом: к чему приведет отставка Абромавичуса?

Украинская элита стремительно влетает в новый политический кризис. Министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус заявил о намерении уйти в отставку, не желая быть ширмой для коррупционных процессов. В давлении на МЭРТ он обвинил Игоря Кононенко, первого зама лидера фракции БПП. Министра-варяга поддержали и его замы, также подавшие заявления об отставке.

Работа МЭРТ плохо видна обывателю, но министерство серьезно и эффективно влияет на экономические процессы в стране, формирует правила игры. Оснований для неблагоприятных оценок хватает, поскольку ВВП продолжает падение, а реформирование экономики проходит крайне медленно. Но даже внедрение системы электронных закупок ProZorro может сэкономить для госбюджета миллиарды гривен, что совсем не лишнее в нынешней экономической ситуации. Сам Абромавичус плотно занимался управлением находящихся в государственной собственности предприятий, которые традиционно (есть в Украине незыблемые ценности) выполняли роль кормушек для правящей партии. Похоже, именно в вопросе влияния на государственное имущество и прибыль от управления им не сошлись недавно ставший украинским гражданином инвестиционный банкир и давний друг президента. Впрочем, стоит упомянуть, что парламентарии задолго до обострения ситуации говорили, что министр экономического развития и торговли далек от украинских экономических реалий, хотя и пытается в них вникнуть.

Кононенко попытался сразу же перейти в контратаку, заявив, что фракция БПП недовольна отсутствием адекватных санкций против России. Правда, этот факт трудно вменить в вину исключительно МЭРТ, и парламентарий об этом знает. Предложение кандидатуры Виталия Ковальчука на должность первого вице-премьера — министра экономического развития и торговли из уст Игоря Кононенко и вовсе выглядит публичным вызовом уже не Абромавичусу, а лично Арсению Яценюку. Да и внутри самой пропрезидентской фракции, как представляется, есть не только противники, но и союзники Абромавичуса.

Премьер словно ожидал такого развития событий, пообещав отстаивать каждого министра во время рассмотрения результатов работы правительства и обвинив неназванные фракции коалиции в политиканстве. Арсений Петрович имеет основания переживать положительные эмоции 3 февраля, поскольку эта конфликтная ситуация может повысить его шансы сохраниться во главе Кабмина. Правда, если Ковальчук все же станет первым вице-премьером, легкой работу по управлению правительством не назовешь.

Воспользовался ситуацией и Михеил Саакашвили, встречавшийся с Абромавичусом накануне его скандального заявления. Глава Одесской ОГА назвал правительство "болотом коррупции и кладбищем реформ", обвинив в блокировании назначений руководителей государственных предприятий не только Кононенко, но и Арсения Яценюка. Это заявление позволило многим аналитикам увидеть Абромавичуса в команде Саакашвили. Сомневаюсь, что это возможно, поскольку украинское гражданство он получил год назад. К тому же для "Движения за очищение" определенно лишними выглядят сравнения его потенциального участника с Дмитрием Саламатиным и Вадимом Новинским — известными скороспелыми украинскими гражданами. Да и делиться лаврами главного борца с коррупцией Саакашвили вряд ли намерен.

Национальное антикоррупционное бюро оперативно возбудило дело по факту заявлений министра. Президент Петр Порошенко провел с Айварасом Абромавичусом встречу и предложил ему остаться на своей должности. Девять послов западных государств в Украине, включая США, Германию, Великобританию, выразили поддержку Абромавичусу, который, справедливости ради, не пропадет и после отставки.

Сомнительно, что парламентарии оперативно решат отпустить министра экономического развития и торговли на вольные хлеба. Через две недели ожидается отчет правительства и большая кадровая перестановка, поэтому появление новой вакансии в Кабмине в коалиции предпочтут осмыслить и обсудить. В своем недавнем интервью Айварас Абромавичус прозорливо заметил, что Украина находится в двух шагах и от прорыва, и от провала. Его публичное выступление, безусловно, будет способствовать изменениям политической культуры в стране, два года назад пережившей Революцию Достоинства. Украине необходимо менять правила поведения в высшем эшелоне власти и на местах, поскольку вызовы, стоящие перед страной сегодня, не позволяют использовать старые матрицы. Понять это предстоит не только Абромавичусу и Кононенко, но и другим, не названным вслух персонажам.