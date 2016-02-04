Отставка Абромавичуса может ослабить поддержку Украины со стороны Запада и МВФ — экс-посол

В случае отставки министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса поддержка Украины со стороны МВФ, ЕС и США начнет ослабевать.

Такое мнение высказал Эксперт американского Brookings Institution, дипломат, бывший посол США в Украине Стивен Пайфер в комментарии УНИАН.

"Отставка господина Абромавичуса вызовет вопросы на Западе о преданности украинского правительства неотступным реформам и борьбе с коррупцией", — заявил он.

По словам дипломата, совместное заявление послов девяти стран относительно отставки Абромавичуса отражает эту обеспокоенность.

"Киев должен воспринять это заявление очень серьезно, и прислать более мощный и четкий месседж о готовности решать эти проблемы, или поддержка от Международного валютного фонда, Европейского Союза и США начнет ослабевать", — заявил Пайфер.

Как известно, 3 февраля Абромавичус заявил, что решил подать в отставку с поста министра экономического развития и торговли и призвал парламент проголосовать по этому вопросу уже 4 февраля.

Согласно заявлению министра, такое решение он принял в связи с политическим давлением со стороны первого заместителя председателя фракции "БПП" Игоря Кононенко и Администрации президента.

Послы стран Европы, США и Канады выступили с совместным заявлением против отставки министра экономического развития и торговли Украины и призывают украинских лидеров навсегда оставить в прошлом корыстные интересы.

В тот же день президент Украины Петр Порошенко заявил, что Абромавичус должен оставаться на должности министра экономического развития и торговли и продолжать реализацию реформ.

4 февраля на фракции БПП решили не голосовать за отставку с должности министра экономики Айвараса Абромавичуса, а также поднимали вопрос об исключении Игоря Кононенко из фракции.

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