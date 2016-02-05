Порошенко требует заочного осуждения для виновных в расстрелах на Майдане

Президент Украины Петр Порошенко будет настаивать на внесении Верховной Радой изменений в закон о заочном правосудии для наказания виновных в расстрелах участников Революции Достоинства на Майдане.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Отмечается, что об этом президент заявил по итогам его встречи с председателем Службы безопасности Украины Василием Грицаком и генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным, которые отчитались о вновь открывшихся важных обстоятельствах в следствии по расследованию преступлений против Майдана.

Президент подчеркнул, что все виновные в расстреле майдановцев обязательно должны быть привлечены к ответственности, в том числе и те, кто отдавали преступные приказы.

По его словам, представленные сегодня СБУ и Генпрокуратурой материалы "существенно увеличивают доказательную базу для привлечения к ответственности конкретных должностных лиц, причем не только тех, кто убивал из этого оружия украинских Героев, но мы можем сейчас проследить и тех, по чьему приказу это оружие была выдано, заказчиков и организаторов убийств, что существенно улучшает доказательную базу".

В связи с чем, президент отметил, что будет настаивать, чтобы Верховная Рада на ближайший сессии внесла изменения в закон о заочном правосудии, чтобы все виновные были наказаны.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ нашла оружие, из которого расстреливали евромайдановцев.