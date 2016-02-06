Российский журналист назвал основу для мировой изоляции РФ

Российский журналист Сергей Пархоменко заявил, что аннексированный Крым является основой для мировой изоляции РФ.

Об этом он сообщил в эфире радио "Эхо Москвы", комментируя принятую Европарламентом резолюцию по полуострову.

В то же время аналитик выразил мнение, что одобрение документа является серьезной новостью для властей государства.

"Европарламент говорит сегодня совершенно отчетливо, что санкции не будут сняты до тех пор, пока Россия не прекратит оккупацию", — отметил Пархоменко.

По его словам, руководство Российской Федерации "предполагало все-таки, что поход в Сирию отвлечет внимание мирового сообщества от событий в Украине и, возможно, удастся поменяться".

"Никто не хочет менять забвение тех событий, которые произошли в Крыму, на какие-то особые услуги, которые как будто бы Россия готова кому-то там оказывать в Сирии. Все, с этой историей покончено. Придется по-прежнему заниматься Крымом…", — считает журналист.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что Украина обязательно вернет под свой контроль захваченный Россией Крым. Ознакомиться с мнением политика можно здесь.