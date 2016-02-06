От субботы до субботы. Бунт варяга, министерская "отзывчивость" и коалиционная лихорадка

6 февраля 2016, 19:44

Парламентской коалиции никак не удается собраться для откровенного разговора по душам.

Евгений Магда

Айварас Абромавичус умело всколыхнул украинский политикум. Четыре министра отозвали заявления об отставке, что дало формальный повод Арсению Яценюку не только заявить о единстве в правительственных рядах, но и шантажировать депутатский корпус уходом Кабмина в отставку. Коалиция переживает очередной приступ лихорадки.

Министр экономического развития и торговли убедительно доказал, что Украина еще не избавилась от "низкопоклонничества перед Западом". Инвестиционный банкир, 14 месяцев назад ставший украинским гражданином, решил вывести на чистую воду Игоря Кононенко, которого и ранее обвиняли в неприглядных действиях. Получилось громко и эффектно, даже практически не возникает вопроса, почему уважаемый и принципиальный чиновник так долго страдал молча. Оперативно отреагировали послы государств G7 и Международный валютный фонд, Абромавичус удостоился президентской аудиенции, но покидать свой пост не передумал. Вместе с ним намерены уйти и заместители министра. Фракция БПП не без злорадства предложила присовокупить к статусу первого вице-премьера для Виталия Ковальчука полномочия министра экономического развития и торговли. Кононенко отказался быть первым замом главы фракции, но не отказался от депутатского мандата. Уже привычно воспользовался информационным поводом Михеил Саакашвили, обвинивший не только Кононенко, но и Яценюка в блокировании назначений руководителей госпредприятий.

Правительство ответило асимметрично: Яценюк, пообещавший накануне демаршем Абромавичуса защищать каждого подчиненного, добился, что все подавшие в отставку добровольно министры отозвали свои заявления. Получилось довольно эффектно, но проблемы в работе исполнительной власти, безусловно, не исчезли. Ситуативная "отзывчивость" министров никоим образом не влияет на существенные проблемы в управлении экономикой, молчать о которых больше не получится. Яценюк успел предложить парламентариям принять резолюцию недоверия Кабмину, раз они не верят в успешную работу правительства. Надо сказать, что распространенный правительством отчет об исполнении своей Программы деятельности не будоражит воображение масштабом и качеством проделанной работы, что делает будущую пленарную неделю тревожной для премьера и его соратников из "Народного фронта".

Зафиксированные группой "Рейтинг" общественные настроения позволяют говорить о растущем общественном запросе на перезагрузку власти через досрочные выборы. Правда, доверяют украинцы сегодня преимущественно персонажам с ярко выраженными популистскими навыками, мало пригодными для реального реформирования страны. Ожидать массового прихода украинских бальцеровичей во власть не приходится.

На фоне нарастающего правительственного кризиса, который, как убежден Владимир Гройсман, должен разрешить парламент, практически незамеченными прошли конституционные изменения в части правосудия, принятые Радой в первом чтении. Не лучшая судьба уготована и закону, регулирующему виртуальный реверс газа. Зато об уходе из состава БПП Николая Томенко и Виктора Чумака и кризисной ситуации внутри самой крупной парламентской фракции журналисты и эксперты говорили куда охотнее.

Парламентской коалиции никак не удается собраться для откровенного разговора по душам. Некоторые оптимисты верят, что его удастся провести перед отчетом правительства, но реалисты вспоминают басни Крылова. Фракция "Самопоміч" до середины февраля вполне может покинуть коалиционные ряды, заметно усилив таким шагом позиции "Батьківщини". Лидер "сердечников" Юлия Тимошенко, презрев трудовую дисциплину, провела несколько дней за океаном в компании с экс-председателем СБУ Валентином Наливайченко. Юлия Владимировна хорошо понимает степень заокеанского влияния на события в Украине, и решительно напомнила о себе. Если учесть, что и Петр Порошенко выступил за решительное переформатирование правительства, то легко предположить нарастание кризисных явлений внутри парламентской коалиции. 

 

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