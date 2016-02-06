Американский историк: у Путина не хватило сил и наглости продолжить войну в Украине

6 февраля 2016, 21:16

После вторжения в Украину Путин стал окончательно нерукопожатным в компании руководителей почти всех европейских стран, говорит историк.

Владимир Путин

Самое уязвимое место Кремля и российского президента Владимира Путина — сам Путин. Мир давно перестал смотреть на лидера РФ как на человека, которому можно верить.  У Путина не хватило то ли сил, то ли наглости и решимости продолжить начатую им в марте 2014 года войну в Украине.

Такое мнение высказал российско-американский историк Юрий Фельштинский специально для "Апострофа".

По его совам, мир давно перестал смотреть на Путина как на человека, которому можно верить.

"Помните знаменитые слова президента Буша о том, что он посмотрел в глаза Путина и понял, что ему можно доверять? Так вот, теперь всем понятно, что Путину ни в чем нельзя доверять. И если раньше находились люди, которые считали, что Путин "не мог воровать", "не мог взрывать" и "не мог убивать" — теперь таких людей за пределами России осталось очень мало.

После вторжения в Украину Путин стал окончательно нерукопожатным в компании руководителей европейских стран, если не всех, то почти всех. Но поскольку у Путина не хватило то ли сил, то ли наглости и решимости продолжить начатую им в марте 2014 года войну в Украине, он переметнулся на Сирию. Цель российского вмешательства в сирийскую гражданскую войну — поддержать режим Асада; захватить важный стратегический плацдарм в Сирии; сосредоточить там определенное количество российских войск для провоцируемого Россией глобального ближневосточного конфликта, в который будет вовлечена Саудовская Аравия.

В этом случае, как считают в Кремле, цены на нефть, наконец-то, снова поднимутся до желаемого уровня в 100-140 долларов за баррель (вместо нынешних 30); рубль снова поднимется до 30 за доллар (вместо нынешних 80), и у России появятся деньги для продолжения войны в Украине. Одновременно, после свержения, бегства или смерти президента Асада (а дни Асада у власти во всех случаях сочтены), Россия попытается сделать всё возможное для того, чтобы поднять затем вопрос о создании курдского государства, дестабилизируя Сирию, Ирак, но главное —Турцию, являющуюся членом НАТО. Иными словами, российское вмешательство в сирийскую гражданскую войну имеет своей целью ослабление НАТО и завоевание площадки для военного конфликта с США на чужой территории.

Путин ищет поводы для конфликтов. Он был инициатором Второй чеченской войны в 1999 году, вторжения в Грузию в 2008-м и в Украину в 2014-м, вмешательства в гражданскую войну в Сирии... Не забудем упомянуть и сбитый над Украиной российскими войсками малайзийский авиалайнер... Можно ли на этом фоне найти для него достаточное наказание за убийство одного человека? Я думаю, что нельзя. Лучшим наказанием для него будет еще большее отрезвление руководителей европейских стран, прежде всего, Великобритании от иллюзий, которые достаточно сильны даже сегодня. Главная иллюзия на данный момент заключается в том, что "Россия нужна для борьбы с международным терроризмом и "Исламским государством" (ИГ). Так вот, Россия нам не нужна, в том числе и в деле борьбы с международным терроризмом и "Исламским государством".

Если Путин найдет для себя выгодным или необходимым бороться с Халифатом, он будет это делать безотносительно к действиям и мнениям Запада. Если он найдет полезным для себя поддерживать ИГ, как он пока что поддерживает Асада, словесные осуждения со стороны США или Европы его все равно не остановят. Это тот самый случай, когда, почти по Достоевскому, совместные союзнические военные действия в Сирии против "Исламского государства" (которых нет, не было и не будет) не оправдывают молчания в связи с убийством одного человека (Литвиненко).

Разумеется, за убийство Литвиненко нужно наказывать коллективно российское руководство. Наказанием для этих людей являются запреты на поездки в Великобританию (а лучше — в Евросоюз), замораживание счетов, аннулирование виз, запрет на ведение бизнеса в Великобритании для российских компаний, по крайней мере, тех, которые имеют хоть какое-то отношение к российскому государству или людям, вовлеченным в убийство Литвиненко; запрет на работу российских финансовых учреждений в Великобритании (а лучше — в Евросоюзе)... Это во всех случаях произойдет.

Если это не произошло после убийства Литвиненко, после вторжения в Грузию, после вторжения в Украину, после сбитого малайзийского авиалайнера, после вмешательства России в Сирии — значит, это произойдет несколько позже, когда Россия займется следующим этапом своей внешнеполитической программы, к которой Путин только начинает приступать.

В заказанном им пропагандистском фильме "Миропорядок", показанном недавно по российскому телевидению, Путин открыто заявил о том, что его задача — создание "нового мирового порядка". И гарантией успешной реализации этой новой задачи, по его мнению, является наличие у России ядерного оружия. Иными словами, Путин приступает к ядерному шантажу, так как обычный шантаж в отношении НАТО, как показала военная кампании России в 2014-2015 годах, не сработал...

… Путин хороших отношений с Западом иметь не хочет. Люди, управляющие Россией сегодня, — это высшие офицеры ФСБ, ранее работавшие всю свою жизнь в советском КГБ. Это очень специфические люди. Это плохие люди. Хороших людей в КГБ работать не брали, туда отбирали по другим принципам. Эти плохие люди сегодня управляют Россией. Им очень некомфортно существовать в условиях мира, поэтому сначала они развязали две войны в Чечне, затем вошли в Грузию, потом в Украину. Одновременно Россия мутит воду в Сирии. НАТО пытается сделать вид, что отношения с Россией можно наладить, и что общим фундаментом этих добрых отношений может стать совместная борьба с международным терроризмом и Халифатом в Сирии. Мне кажется, что это утопия. Россия не для того вошла в Сирию, чтобы установить там мир. Россия вошла в Сирию для того, чтобы там не прекращалась война.

Понятно, что высказываемые вслух Путиным аргументы иные: стабилизация режима Асада и противостояние в Сирии силам НАТО, прежде всего, США. Последний аргумент, на самом деле, определяет всю нынешнюю внешнюю политику Кремля: противостояние США везде, где это возможно. И так как Россия не в состоянии конкурировать со США экономически, она пытается противостоять Соединенным Штатам в политическом отношении и военном плане.

В этом и есть, как мне кажется, принципиальное различие в целях двух государств. США, разумеется, совершают очень много внешнеполитических ошибок, но исходные намерения США: стабилизировать мир и прекратить конфликт, говорим ли мы об Афганистане, Ираке, Ливии или Сирии.

Американцам не всегда это удается, можно даже считать, что в последнее время им это не удается, но, по крайней мере, это то, к чему они стремятся. Цель же нынешнего российского руководства — дестабилизировать мир и разжечь войну, — подчеркнул историк.

Напомним, ранее писатель и историк, бывший советский разведчик, бежавший на Запад, Виктор Суворов выразил мнение, что Владимир Путин является "ходячим политическим трупом".

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