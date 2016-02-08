В Минэкономразвития объяснили, когда Абромавичус сможет вернуться в Кабмин

Председатель департамента координации международной помощи Минэкономразвития Елена Трегуб прокомментировала уход министра Айвараса Абромавичуса заявив, что шансов на то, что он останется в нынешнем составе правительства, нет.

Такое мнение она высказала в эфире hromadskeradio.org.

"Он (Абромавичус — ред.) настроен на то, что он может вернуться к управлению страной, только если будет какой-то новый рывок в развитии Украины, и парламент пойдет на то, чтобы сделать новое правительство из людей, которые являются профессиональными независимыми специалистами", — пояснила она.

По словам Трегуб, у нее и многих других специалистов исчезает мотивация работать "на волонтерских началах" с малой зарплатой, если не происходят реальные изменения.

Она также предлагает перенять опыт Грузии — создать специальный фонд для реформаторов.

"То есть для людей высокого мирового уровня, которым является Абромавичюс, то есть менеджеры, которые работали в других странах, которые имеют и ценности, и профессионализм, и образование. Для таких людей нужно поставить рыночные зарплаты, для украинского рынка по крайней мере. И эти люди подтянули бы к себе молодых и неиспорченных людей", — считает Трегуб.

Напомним, ранее министр заявил, что для успешных и быстрых реформ в Украине необходимо провести серьезные изменения во власти, сформировать новое правительство из министров-технократов, пересмотреть принципы взаимодействия кабинета, парламента и президентской администрации.

3 февраля Айварас Абромавичус заявил, что решил подать в отставку с поста министра экономического развития и торговли, а также призвал Верховную Рада провести голосование по этому вопросу уже 4 числа.

По его словам, такое решение он принял в связи с политическим давлением со стороны первого заместителя председателя парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" — Игоря Кононенко.

Позже послы стран Европы, США и Канады выступили с совместным заявлением против отставки Абромавичуса, а президент Украины Петр Порошенко сказал, что тот должен оставаться на своей должности и продолжать реализацию реформ.

Больше по теме читайте в комментариях экспертов: Кадровые игры Кабмина: кто из министров уйдет, кто — останется