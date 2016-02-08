Муженко: все действия российских войск на Донбассе происходят по приказу Кремля

На временно оккупированной территории Донбассе находятся около 7 тысяч российских военных. Все их действия происходят по соответствующим распоряжениям и приказам высшего военно-политического руководства РФ.

Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко после встречи с военными атташе аккредитованных в Украине дипломатических представительств, пишет УНИАН.

"Я думаю, что все действия российских войск происходят по соответствующим распоряжениям и приказам высшего военно-политического руководства РФ", — заявил он.

"У нас есть подтвержденные факты участия российских войск в боях за Дебальцево — это однозначно. Находился ли там непосредственно в то время министр обороны России Шойгу, у нас не было такой информации. Но то, что все делалось с ведома руководства Министерства обороны и вооруженных сил РФ — в этом нет сомнения", — добавил Муженко.

Он также уточнил, что на Донбассе находятся около 7 тысяч российских военных.

"Есть подтвержденная информация о наличии кадровых российских военнослужащих и регулярных подразделениях на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей", — заявил он.

"Мы сейчас можем говорить о примерно 7 тысячах таких военнослужащих в составе регулярных подразделений, находящихся на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей", — добавил Муженко.

"Есть кадровые военные РФ, которые на сегодняшний день занимаются подготовкой новосозданных так называемых корпусов ДНР и ЛНР. Есть военнослужащие, которые находятся непосредственно на должностях в этих новосозданных организмах. У нас эта информация есть, и делаем соответствующие выводы", — отметил начальник Генштаба.

Напомним, ранее в разведке Минобороны отмечали, что на оккупированных территориях Донбасса в каждую комендатуру назначают военных советников из вооруженных сил России.

фото: censor.net.ua