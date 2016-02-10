Генерал рассказал, когда Россия начала подготовку к захвату Крыма

Самая основная причина происшедшего в Крыму — им никто не занимался. И непосредственная подготовка к оккупации Крыму началась, когда Россия подала заявку на Олимпиаду в Сочи.

Такое мнение высказал Начальник Главного управления персонала Генштаба Украины генерал-лейтенант Игорь Воронченко в интервью Krymea SOS.

"Итак, говорит генерал, в 2008 подали заявку. В 2010 создали 4 новые бригады, оснащенные новой техникой. В октябре 2013 под зонтик Олимпиады в Сочи Россия передает эти 4 бригады в оперативное подчинение Южного оперативного округа.

В октябре 2013 года вместо 12 цистерн с топливом на российскую авиационную базу в пгт. Гвардейское под Симферополем приходит 45. Для чего? Для заправки "Илов", которые приземлятся позже.

Вот еще факт. 29 января 2014 года прошел телемост, на котором выступали Аксенов и Мешков (бывший президент Крыма). На нем, я думаю, эти вопросы и обсуждались", — вспоминает генерал.

По его мнению, сосредоточение российских сил началось раньше 20 февраля 2014 года.

"В январе (вероятно, оговорка, и речь идет о феврале 2014 г., — ред.) в пгт Гвардейское в Крыму прилетело два самолета Ил, забитых российскими десантниками. Максимум загрузки в каждом Иле – 225 человека. Вот и считай, батальон.

Отвечая на вопрос о том, правильно ли погибший Борис Немцов в своем докладе назвал количество российского контингента в 35-тысяч, генерал сказал, что, скорее всего, цифра указана верно.

"Не могу сказать точно. Как я говорил, приземлилось два самолета Ил с десантниками. На Опуке мы не контролировали, сколько пришло судов. Пришел батальон из Темрюка — черт его знает, сколько в нем людей было. Тогда было передислоцировано 4 бригады где-то по 2500 человек каждая, плюс части спецназа.

Операция была спланирована качественно и четко. Повторюсь, что, по моему мнению, ее готовили еще с двухтысячных годов.

В октябре 2013 года в Крыму начали готовить "самооборону".

Можно сказать стопроцентно, что доклад внешней разведки о ситуации на полуострове был направлен президенту Януковичу. После того, как я узнал, что в Гвардейском сидят десантники, я заказал паспорт объекта, но это было проигнорировано.

Гвардейское, Севастополь и учебный полигон Опук — это три точки, откуда началась военная фаза операции на полуострове, говорит генерал.

Помню, за полгода до этого приезжали верификаторы из Литвы и сказали, что хотят инспектировать Опук (арендовался ЧФ РФ, — ред.). Инспекционная группа исследовала на вертолете и обнаружила там неучтенную технику. А россияне никак не отреагировали. А через полгода пошли колонны… Было такое впечатление, что если все эти машины были забиты личным составом, то мы оказывались просто песчинкой…", — вспоминает Воронченко.

Он также уверен, что "Крым сдал Владимир Константинов (председатель Верховного Совета АРК, — ред.), он занимал одну из ключевых должностей.

Бизнес Константинова прогорел, и в Украине его ожидала бы тюрьма. Что он делал? Закладывал здания, а затем перепродавал их, как в Ялте.

Константинов везде прослеживался. Незадолго до всех этих событий я говорю коменданту: дай данные, кто куда улетал. Он мне: Константинов находился в Москве.

Владимир Константинов в декабре 2013 просидел в Москве, получал инструкции.

22 февраля, после приезда из Киева тогдашний премьер АРК Анатолий Могилев собрал в Совмине силовиков на совещание. Предмет разговора — ситуация в стране и в Крыму. Константинов сразу высказался, что надо ехать в Москву и просить помощь. На что Могилев его резко осадил. Делайте выводы!", — подытожил Воронченко.

Напомним, ранее экс-советник Путина Андрей Илларионов заявил, что после аннексии Крыма в 2014 году помимо 8 областей "Новороссии" Путин планировал захватить еще 3, включая Киев.