У Авакова заявили: Россия когда угодно может начать активные боевые действия против Украины

Россия в любой момент может начать активные боевые действия в отношении Украины, используя для этого, в том числе границы, которые сейчас не пролегают в зоне АТО.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Иван Варченко в прямом эфире "112 Украина".

"Независимо от того, как мы думаем, независимо от того, как мы анализируем, в головах сумасшедших руководителей российского государства может родиться какая угодно конструкция, которая им на сегодняшний день с утра кажется эффективной. И они попробуют ее сыграть, отдавая приказ своей армии.

Планы, которые мы предусматриваем, не должны отвергать одного, что в какой угодно момент Россия может начать активные боевые действия в отношении Украины, в том числе используя для этого границы, которые сейчас не пролегают в зоне АТО", — сказал Варченко.

Напомним, 8 февраля Россия начала внезапную проверку боеготовности в войсках Южного военного округа, который находится на восточной границе Украине в районе Донбасса и отдельных соединениях Воздушно-десантных войск и военно-транспортной авиации.

Военный эксперт Юрий Карин заявил, что возле границ Украины остается около 70 тысяч российских военных.

Глава СБУ Василий Грицак также упоминал о странном стечении обстоятельств при котором в одно и то же время были подняты по тревоге российские войска в РФ и боевики ЛНР.